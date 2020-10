Comisión especial investigadora Covid-19 posterga votación de sus conclusiones

Para el próximo lunes 2 de noviembre. Esa es la fecha para la cual se postergó la votación del informe final que la comisión especial investigadora de la Cámara de diputados respecto al Covid-19, sobre las medidas tomadas por el Gobierno en relación con los impactos sanitarios, económicos, sociales y laborales que la pandemia ha tenido en nuestro país.

La sesión tuvo escasa presencia de parlamentarios. Llegaron el presidente de la entidad, Jaime Mulet (FRVS), Juan Luis Castro (PS), Ricardo Celis (PPD) y Marcela Hernando (PRSD) y solo el diputado José Miguel Castro (RN) por Chile Vamos. Faltaron Pedro Pablo Alvarez-Salamanca, Osvaldo Urrutia y Nino Baltolu (UDI) Leonardo Soto (PS); Frank Sauerbaum y Diego Schalper (RN); Víctor Torres (DC) y Camila Vallejo (PC).

En concreto, se postergó porque si bien, hay un documento de conclusiones redactado por los parlamentarios de oposición, no todos han leído el otro, el que redactaron los oficialistas. Ante eso, la diputada Marcela Hernando -una de los que no lo leyó porque según dijo, no le llegó- pidió que se citara a una nueva sesión cosa de tener el tiempo de poder leer el texto oficialista.

Hernando señaló que era importante ver si es posible “hacer algún compilado, o llegar a algún consenso, sino, votar los dos”.

Pero la idea de Hernando será difícil de llevarla a cabo. Jaime Mulet señaló haber leído ambos documentos -que según dijo, consiguió “por otro lado”-. “Va ser difícil consensuar...quizás se podrían complementar. Hay conclusiones de los parlamentarios de gobierno que uno podría aceptar, pero obviamente hay caminos distintos, ellos estuvieron en otra pandemia, no la misma que estuvimos nosotros”.

Mulet señaló que su idea es “tratar de hacer cumplir” la votación este lunes, y pidió a la secretaría que hiciera llegar a todos los diputados ambos textos. En rigor, lo que enviará el secretario es un comparado de ambos documentos.

Hay que recordar que esta comisión tiene una leve mayoría opositora, 7 diputados contra 6 de Chile Vamos.

Esta comisión especial investigadora de Cámara se constituyó el pasado 2 de junio. Su conformación se efectuó por la fusión de dos comisiones investigadoras aprobadas por la Sala el 30 de abril pasado, que apuntaban a objetivos comunes. Ambos, de fiscalización al Ejecutivo.

Asimismo, esta instancia debe indagar los actos de tres ministerios durante este período: el ministerio de Salud relacionados, con las medidas de orden sanitario; del Ministerio de Hacienda, para enfrentar los efectos económicos; y del ministerio del Interior y Seguridad Pública, respecto del orden público.