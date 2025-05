Comisión para la Paz: el despliegue de Alfredo Moreno para alinear a Chile Vamos

Tras el fin de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, en Chile Vamos no existe una postura única respecto al contenido del documento entregado por la instancia al Presidente Gabriel Boric.

Aunque el proceso que sigue es largo –entre consultas indígenas y el envío de proyectos de ley al Congreso–, los principales dirigentes de la coalición ya han manifestado sus reparos.

“Hoy nos cuesta mucho apoyar, así a priori, un acuerdo que pareciera que no va a terminar con el problema de la violencia, y a mí no me hace sentido un acuerdo si no se cierra ese aspecto", señaló hace algunos días en CNN el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez.

Sin embargo, entre los senadores del bloque ha existido una mayor apertura a los planteamientos contenidos, particularmente por la presencia en la comisión del exministro de Desarrollo Social Alfredo Moreno.

Así, el senador y presidente de la Cámara, Manuel José Ossandón, lo convocó a él y a la senadora exrepublicana –también miembro de la instancia– Carmen Gloria Aravena a dar una bajada a los parlamentarios de Chile Vamos, cita a la que también están convocados los representantes del Partido Social Cristiano.

La idea era que la cita se concretara en el horario de almuerzo de este miércoles. Sin embargo, Moreno tuvo problemas para llegar. Así, la reunión fue reagendada para el miércoles de la semana entrante.

La senadora Aravena afirmó que “con Alfredo Moreno queremos poder dar a conocer esto, responder todas las consultas que sean necesarias y empezar a analizar también los caminos a seguir, que muchos de ellos van a estar vinculados al Parlamento, y especialmente para quienes el próximo año estén representando a cada una de las regiones del país y principalmente las regiones afectadas”.

En Desde la Redacción, de La Tercera, Moreno sostuvo que si bien el “acuerdo no es perfecto” es un avance en la materia, y que muchas personas, que están recién conociendo el texto, se están dando cuenta que es mucho mejor de lo que pensaban. “Ha empezado a envejecer mejor” .

La candidata Evelyn Matthei no ha adoptado una postura clara respecto al texto. Antes de la entrega del documento al Presidente Boric, afirmó que era relevante resolver y reconocer la existencia de terrorismo en La Araucanía.

Su única declaración tras la entrega del documento apuntó a desdramatizar las diferencias de opiniones dentro de la coalición.

“Obviamente que nos interesa mucho la reparación de víctimas y ver cómo vamos a seguir adelante. Diferencia de opiniones en el mismo sector político es natural que existan y no me parece que uno lo achaque a un tema electoral. Las diferencias de opinión son legítimas, son parte de la conversación nacional", puntualizó Matthei.

Así, Moreno ha evitado dar a conocer si se reunirá con la candidata para exponer los resultados. Sin embargo, distintas fuentes aseguran que mantiene un contacto fluido con el jefe de campaña, Diego Paulsen, exparlamentario por La Araucanía, quien lideró el directorio de la Corporación para el Desarrollo Productivo de La Araucanía.