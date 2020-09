Con dudas de los diputados Comisión que analiza acusación constitucional contra jueza Donoso acordó recomendar a la sala de la Cámara rechazar el libelo

Esta jornada la Comisión que analiza la acusación constitucional en contra de la jueza de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, acordó recomendar a la sala de la Cámara de Diputados rechazar el libelo.

La acusación fue presentada por parlamentarios del oficialismo, la DC y el FRVS, encabezados por el RN, Andrés Longton, por un eventual notable abandono de deberes por parte de la magistrada que en 2016 presidió la Comisión de Libertad Condicional que otorgó la libertad a Hugo Bustamante, imputado por la muerte de la menor Ámbar Cornejo, en Villa Alemana.

Esta jornada la Comisión votó el informe final que será presentado mañana ante la sala de la Cámara, el cual no tiene carácter de vinculante y es una recomendación para los parlamentarios. Con diversas dudas, se determinó aconsejar el rechazo del libelo.

Esto luego de que el diputado Juan Luis Castro (PS) estuviera en contra de la acusación; Pablo Prieto (IND-RN) a favor; y se considerara la abstención de Marcelo Díaz (Unir), Florcita Alarcón (PH) y Gabriel Ascencio (DC), quienes manifestaron diversas dudas sobre la acusación.

Los tres parlamentarios que no se inclinaron por ninguna opción respecto al libelo plantearon dudas respecto a que si se puede hacer responsable a la ministra Donoso de una decisión que fue adoptada por una comisión, en donde todos sus integrantes tenían el rol de pares, entre otras posturas.

Debate

La discusión por parte de los diputados estuvo marcada por las dudas. Primero, sin embargo, expusieron los parlamentarios Castro (PS) y Prieto (Ind-RN) quienes tenían claridad respecto al libelo.

“Estamos frente a una acusación que carece de fundamentos para asociar la muerte de Ámbar Cornejo a un hecho que cuatro años antes se reviso en sede de Comisión de Libertad Condicionales y en la cual, a mi modo de ver, visto todos los elementos de juicio proporcionados por ambas partes, aparecen hechos en los cuales evidentemente en una instancia colectiva, donde no había un rol jerárquico de la magistrada, sino que presidía una comisión, pero sin tener superioridad de voto en dicha instancia ni tampoco alejándose ni de sus convicciones ni de lo que la reglamentación y la normativa en cuanto al carácter no vinculante que el informe de Gendarmería establecía sobre don Hugo Bustamante, a mi modo de ver no aparece ninguna de las causales para esta figura de la acusación”, sostuvo el socialista Castro.

Mientras que su par independiente pro RN, Prieto, aseguró que “aquí se transgredieron principios básicos del sistema jurídico político de nuestro país. Y la evidencia ha quedado a la vista. Por las evidencias claras que han sido claras, las contradicciones de la defensa y sobre todo la prueba material y los testimonios de quienes fueron parte del proceso del año 2016, hubo un notable abandono de deberes”.

De ahí vinieron las intervenciones de Ascencio, Alarcón y Díaz. Los tres plantearon diversas dudas sobre las acusaciones del libelo y la presunta responsabilidad que le cabría a la jueza en ellas.

"La Comisión actuó con un grado de irresponsabilidad tan grande que terminamos en la situación que terminamos”, planteó Ascencio. Pero, al mismo tiempo, aseguró que "tengo la impresión que los acusadores no fueron suficientemente fuertes para en ese momento señalar con mucha fuerza las razones por la cuales en una decisión colectiva o tomada, al parecer por un conjunto de personas, si eso es posible atribuírselo y darle calidad de responsabilidad y decir que en eso hay un abandono de deberes, ahí tengo la duda de si es posible en radicarselo en una pura persona que era la presidenta de la Comisión”.

“Yo hoy me voy a abstener y solamente mañana voy a tratar de dilucidar este tema que tengo hoy no resuelto. ¿Tiene o no tiene mayor grado de responsabilidad la ministra Donoso por haber sido la presidenta de esa comisión?”, complemento el parlamentario DC.

Mientras que Díaz indicó que "yo no solamente creo que la decisión de la Comisión constitucional fue un error, sino que un tremendo error, que permitió que salieran en libertad quienes nunca debieron haber salido porque no cumplen los requisitos que exige la ley para salir de libertad”.

Sin embargo, al igual que Ascencio, planteó que “tengo duda de si se encuentran acreditados los requisitos constitucionales, que en esta materia no son taxativos, no están en el detalle, para señalar la conducta de la ministra Silvana Donoso como notable abandono de deberes. Porque no basta que todos coincidamos en lo grave, erróneo y reprochable de esa decisión de es comisión de libertad condicional; que dentro de otras cosas no fue solo de ella”.

Para agregar que "teniendo convicción respecto de la gravedad de la decisión tomada por la Comisión de Libertad Condicional, pero entendiendo que no es algo exclusivo y excluyente de lo que ocurrió en esa reunión y si uno amplia la mirada para ver lo que ocurrió en el resto de las comisiones desde la modificación de la norma legal hasta la fecha, probablemente se mantienen las mismas deficiencias”.

Ahora la acusación pasa a la sala de la Cámara donde deberá ser votada por los parlamentarios tras un debate que considerara la denominada cuestión previa por parte de la defensa. En caso de rechazarse, se procederá a discutir el fondo del libelo.