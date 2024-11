Concejal RN solicita pronunciamiento de Contraloría por renuncia de Emilia Ríos a alcaldía de Ñuñoa y luego asumir en Deporte

El concejal de Ñuñoa, Germán Sylvester (RN), solicitó el pronunciamiento de la Contraloría General de la República para que se revise la renuncia de la exalcaldesa Emilia Ríos (FA) y su posterior nombramiento como subsecretaria del Deporte.

Esto, luego que la otrora jefa comunal fuera derrotada en las elecciones municipales del 26 y 27 de octubre frente al candidato de Chile Vamos, Sebastián Sichel.

En su denuncia, la autoridad comunal argumentó que la renuncia de Ríos “constituye un acto que infringe gravemente las disposiciones legales que regulan el cese en el cargo de alcalde”.

Así mismo, dice que al presentar su renuncia, la exalcaldesa había señalado públicamente que su decisión respondía a su intención de postularse a un cargo de elección popular, lo que, según el artículo 60 letra d) de la Ley N° 18.695, la eximía de la obligación de obtener la aprobación previa del concejo municipal.

Días después de su renuncia, no obstante, Ríos aceptó el cargo de subsecretaria del Deporte, lo que, según Sylvester, evidencia que su verdadera intención no era postularse a un cargo electivo, sino asumir una designación política, nombrada directamente por el Presidente de la República.

“La renuncia de la exalcaldesa Emilia Ríos es improcedente para el cargo que finalmente asumió. Por lo mismo es que hemos solicitado a la contralora Dorothy Pérez que fiscalice la validez de esta renuncia así como la declaración de nulidad de todos los actos administrativos que ocurrieron entre la aceptación irregular de su renuncia hasta el nombramiento de un nuevo alcalde en ejercicio. Los vecinos de Ñuñoa no pueden aceptar una falta de respeto como esta”, sostuvo Sylvester.

Y agrega que “el nombramiento de Emilia Ríos no se ajusta al derecho administrativo. Su renuncia no fue aprobada por el concejo como establece la ley y fue presentada bajo otra justificación, por lo tanto es improcedente. Los vecinos de Ñuñoa, a quienes la exalcaldesa decía tanto defender, no pueden tolerar una falta de respeto y coherencia como esta”.

La situación había sido advertida previamente por el diputado Jorge Guzmán (Evópoli), quien apuntó que el reciente nombramiento de la exalcaldesa de Ñuñoa en la subsecretaría del Deporte “podría ser ilegal”.

Guzmán detalló que “El art. 60 de la Ley Orgánica de Municipalidades regula cómo un alcalde puede renunciar. 1) Por motivos justificados, con aprobación de 2/3 del Concejo. 2) Para postular a un cargo de elección popular, sin necesidad de aprobación”.

Tras ello, explicó la situación detallada anteriormente. “Renunció para ser candidata, pero asumió un cargo incompatible”, señaló

“Si Emilia Ríos no renunció para ser candidata sino para ser subsecretaria, debió solicitar la aprobación del Concejo Municipal. Pero no lo hizo”, agregó.