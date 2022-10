Controversia por invitación a Pancho Malo para exponer en mesa paralela para nuevo acuerdo constituyente

Controversia ha causado la tarde de este miércoles la invitación a Francisco Muñoz, más conocido como “Pancho Malo”, para exponer ante la mesa paralela -integrada por miembros del Partido de la Gente (PDG), Republicanos, algunos del comité de RN e independientes- que negocia un acuerdo para continuar con el proceso constituyente.

En concreto para este jueves hay agendada una nueva reunión, donde la instancia recibirá a varias organizaciones de la sociedad civil para que expongan sus aprensiones o argumentos a favor de las tratativas que buscan habilitar un nuevo proceso que permita tener una nueva Constitución.

Francisco Muñoz, junto a su agrupación Team Patriota, el último tiempo ha hostigado a diversos representantes de los partidos políticos. En septiembre lo hizo con la exdiputada UDI María José Hoffman y su marido Gonzalo Müller, cuando ingresaban al Teatro Municipal de Las Condes.

A fines de ese mes, también realizó una “encerrona” al presidente de la UDI, Javier Macaya, cuando este llegaba a las instalaciones de Canal 13 para participar de un programa político. En la oportunidad tildaron de “traidor” a Macaya, al tiempo que le impedían el paso.

También se vio afectado el presidente de la Cámara Alta, Álvaro Elizalde (PS), quien debió salir del ex Congreso Nacional en Santiago para conversar con Muñoz, mientras él y su grupo gritaban consignas contra un nuevo proceso constituyente.

Debido a estos hechos, es que la invitación a Pancho Malo causa discrepancias entre los miembros del Congreso.

El integrante de la mesa paralela y senador de RN, Juan Castro, defendió la invitación a Pancho Malo en su calidad de representante de la agrupación que encabeza. “Nosotros tenemos una mesa paralela como se nombra, coordinadora de varios parlamentarios, donde estamos escuchando a diferentes organizaciones de civiles, que tienen que ver con la gente y Francisco Muñoz es una persona que tiene una organización (Team Patriota) y nos ha pedido también ser parte y poder exponer sus ideas y nosotros estamos para escuchar las diferentes opiniones de todas las organizaciones de la sociedad civil, por lo tanto no tiene nada de malo invitarlo”, afirmó Castro, añadiendo que “es un derecho escucharlo”.

Respecto a cómo se sumó Pancho Malo a esta reunión, Castro aseguró que “nosotros mandamos una invitación abierta a varias organizaciones de las cuales también está la que él representa (...) él se interesó mucho en participar”.

Asimismo, el senador Castro dijo desconocer que Muñoz tenga prontuario policial.

En esa línea, la también integrante de la mesa paralela, la senadora Carmen Gloria Aravena (Evópoli), afirmó a La Tercera respecto a la posible participación del líder del Team Patriota que “entiendo que todas las organizaciones que quieran participar están convocadas y el Senado es un espacio democrático y Republicano. Todos debemos ser capaces de dialogar; escucharnos y ser respetuosos con los otros en ese lugar. Si ha solicitado asistir tiene el mismo derecho que otros representantes”.

Respecto a las acciones de Muñoz y su grupo, Aravena aseguró que “lamento que hayan existido situaciones incómodas a mis colegas y espero que no se vuelvan a repetir. Él como todo ciudadano debe respetar las normas de convivencia. El diálogo democrático siempre es el camino”.

La también integrante de la instancia, la diputada Gloria Naveillán (ex republicana), estimó que todos deben ser escuchados.

“No le encuentro absolutamente nada de particular, porque esta mesa es una mesa donde estamos abiertos a escuchar a expertos y a representantes de organizaciones ciudadanas y civiles. Y Francisco Muñoz, dirige una organización que se llama Team Patriota, por lo tanto, al igual que cualquier otra organización ciudadana, él se inscribió y por lo tanto tiene todo el derecho a participar”, manifestó Naveillán a La Tercera.

Con respecto a las acciones que han ejercido Muñoz y su grupo contra algunos miembros del Congreso, la diputada por el Distrito 22, afirmó que “ellos simplemente con un megáfono, les dicen a las personas lo que ellos piensan (...) Muchas organizaciones sociales y civiles se expresan de la misma manera (...) Si a los diputados o senadores a los que se dirige el Team Patriota con un megáfono recriminándole su manera de actuar, se ofende, ya es problema de ellos. Que no sean tan delicados de cutis, ¿no?”.

Respecto a las tratativas que se realizan en el Congreso, la diputada se manifestó contraria a iniciar un nuevo proceso constituyente. “La Constitución perfectamente puede ser cambiada desde la sede Parlamentaria”, aseguró.

El diputado de Convergencia Social Gonzalo Winter utilizó su cuenta en Twitter para cuestionar que la mesa paralela permita la participación de Muñoz y apuntó directamente al senador Castro.

“Senador Juan Castro, Pancho Malo es un confeso evasor de impuestos sin trabajo conocido, es decir un parásito. Procesado por homicidio doloso, cuyo vínculo con la política consiste en amedrentar físicamente a quienes piensan distinto a él. Esto es relativizar la violencia”, manifestó Winter.

Mientras que el senador RN Manuel José Ossandón estimó que “es una decisión arriesgada, Francisco Muñoz es una persona a la que ojalá que esta reunión sirva para que él recapacite, que una forma para influir no es ponerse en la puerta a insultar a los senadores (...) él que venga, ningún problema, pero ese respeto que le está dando, por ejemplo, al senador Castro, espero que Francisco Muñoz lo tenga para los otros senadores que no piensan como él”.

A su vez, el diputado Rubén Oyarzo, del PDG, manifestó que la concurrencia de Pancho Malo es “lamentable” y un “grave error”.

“Lo encuentro lamentable, nosotros, por lo menos yo, no tenía conocimiento de esto y creo que es un grave error que están cometiendo. Nosotros no vamos a validar estar con gente que, en realidad, lo único que quiere es torpedear este proceso”, dijo Oyarzo.

Asimismo, anunció que se retirará de la mesa paralela, y afirmó que el presidente del PDG, Luis Moreno, y la jefa de la bancada, Yovana Ahumada, sí participarán de la mesa oficial durante la mañana, mientras que la tienda política organizó una actividad independiente y “bilateral”, en un hotel con organizaciones sociales durante la tarde.

“Nosotros creemos que es importante escuchar a todos, pero no vamos a escuchar a gente que anda funando, no vamos a escuchar a gente que quiere torpedear el proceso y conductas antidemocráticas, no las vamos a aceptar”, aseveró Oyarzo en un punto de prensa en los pasillos del Congreso.