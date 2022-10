Canciller Urrejola por decisión de no ratificar el TPP11 a la espera de las “side letters”: “No quiere decir que estaremos de brazos cruzados, propusimos una hoja de ruta”

Esperar las side letters antes de promulgar el TPP11 (Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico). Esa es la decisión del Presidente Gabriel Boric ante el acuerdo internacional que fue aprobado -tras tres años- este martes en el Senado.

El tratado concitó 27 apoyos, 10 votos en contra -la mayoría provenientes de senadores oficialistas- y una abstención, y quedó en condiciones para ser promulgado.

El plan del jefe de Estado, no obstante, es esperar que se terminen las negociaciones con el resto de los países que integran el pacto multilateral en las denominadas side letters, o cartas laterales, para ratificar el acuerdo.

Así lo reafirmó, de hecho, la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola tras la votación en la Cámara Alta, y también lo hizo esta mañana.

“El Presidente tomó la decisión, dentro de su facultad exclusiva, de poder esperar el avance de las side letters antes de ratificar el acuerdo”, expresó en diálogo con Tele13 Radio.

Ante ese escenario, enfatizó que como gobierno “nos parece importante poder avanzar en este debate que no es un debate de Chile, es un debate mundial, en relación con los mecanismos de resolución de controversias”.

Y puntualmente sobre la decisión del Mandatario, explicó que “yo ayer en la Sala del Senado expuse una hoja de ruta, no es que vayamos a meterlo (el TPP11) en un cajón”.

“La no ratificación del TPP-11 hasta no tener las side letters no quiere decir que vamos a estar de brazos cruzados, hemos propuesto una hoja de ruta que vamos a empezar a trabajar”, insistió Urrejola.

La canciller, además, explicó que el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada “ha estado trabajando de manera muy fuerte con cada uno de los países para ver si podemos obtener estos side letters”.

“Esto es una práctica bastante común, esto no es una excepción ni un caso único (...). El Presidente nos ha pedido hacerlo con la mayor prioridad posible”, remarcó.

Respecto a plazos, la secretaria de Estado afirmó que “no me puedo comprometer en plazos, porque cada una de las side letters son relaciones bilaterales con los países signatarios, pero yo espero, puedo equivocarme, que estemos hablando de meses, no de años”.

Sin embargo, insistió en que “no es una respuesta que yo pueda dar, porque depende de las conversaciones políticas y técnicas que hay con cada uno de los países y los ritmos son distintos”.