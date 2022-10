Senado aprueba TPP11, con votos en contra de parlamentarios oficialistas

Tras dormir en el Congreso durante tres años, este martes se llevó a cabo una jornada clave en el Senado donde se votó el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, más conocido como TPP11.

Y la Cámara Alta decidió aprobar el acuerdo internacional por 27 votos a favor, 10 en contra, 1 abstención y tres pareos. La mayoría de los rechazos provinieron de senadores oficialistas.

La previa de la discusión del tratado en el Senado estuvo marcada por la falta de consenso entre los partidos que forman parte del gobierno de Gabriel Boric. Ello quedó demostrado en que tanto en el Socialismo Democrático como en Apruebo Dignidad hubo votos en contra a la iniciativa. De hecho el tratado había sido sumamente resistido en este último bloque.

Si bien en un comienzo el Mandatario se había mostrado con la intención de no entorpecer el trámite legislativo del TPP11 -que no forma parte del programa con el que llegó a La Moneda-, en las últimas semanas optó por tomar un rol activo y encabezar las negociaciones de los “side letters” con el resto de los países para que el capítulo 9, relativo a la solución de controversias entre los Estados parte y los inversionistas, no sean aplicables.

Justamente con el fin de poder tener más tiempo para avanzar en dichos diálogos con el resto de los países es que el pasado 28 de septiembre, fecha inicial en que el acuerdo comercial sería revisado por la Cámara Alta, el senador Daniel Núñez (PC) -reflejando la postura de Apruebo Dignidad- pidió una “segunda discusión”, facultad reglamentaria que obligó a prolongar la discusión.

Previo a la votación de este martes, la discusión estuvo centrada en el pedido del senador Karim Bianchi (Ind.), quien hizo reserva de constitucionalidad del proyecto, pidiendo que se esperara el informe de la Corte Suprema sobre el tratado. Tras un debate de casi una hora, se abrió la votación y los senadores pudieron exponer sus puntos.

Canciller

La Canciller Antonia Urrejola destacó la aprobación del TPP11 y abordó el protocolo de acuerdo y entendimiento suscrito el 6 de agosto de 2019.

“Dicho protocolo tiene como objetivo despejar las dudas que surgieron durante el debate y las audiencias destinadas a analizar los alcances del acuerdo comercial y cuenta con 7 propuesta de declaraciones interpretativas y 10 compromisos gubernamentales que se implementarían una vez aprobado el TPP11 luego de ser aprobado el Senado. Creemos que este protocolo representa una importante herramienta para la implementación del tratado comercial”, destacó.

Agregó que pese a que el acuerdo no era parte del programa de gobierno de Gabriel Boric, la Cancillería llevó adelante un análisis de los alcances del TPP11 y “ha identificado de un tema que es de especial sensibilidad y que sí es abordado en el programa de gobierno. A la luz de este escenario hemos intentado encausar la aprobación del TPP11 a través del intercambio de side letters con los otros países signatarios que busca excluir los efectos de la sección b, del capítulo 9 del tratado relativo al mecanismo de relación de controversias”.

En esa misma línea explicó que el objetivo de la Cancillería es “dar una señal política relativa en avanzar en modernizar los estándares hoy existentes en materia de resolución de controversias inversionista-estado, creando además al interior del propio foro del TPP11 una masa crítica, junto a otros países, que permita debatir y perfeccionar los mecanismos contemplados en este acuerdo comercial”. Y que los side letters deberán pasar por el Congreso para ser aprobados y que el Presidente “ha decidido, dentro de sus facultades exclusivas, esperar el avance de las side letters antes de ratificar el acuerdo”.

Debate

Diversas posturas se expresaron durante la discusión en sala por parte de los senadores que estaban a favor como en contra del acuerdo comercial.

La senadora DC, Ximena Rincón indicó que “no se puede entender que en el Gobierno se niegue a abrir las puertas a la globalización y desconfíe en esta avanzada en argumentos pocos claros o elementos de última hora para evitar su responsabilidad. Chile tendrá perores números, incluso peor que Haití si sigue así”.

“Llegó el tiempo de ratificar el tratado y no dilatar más su discusión (...) este tratado beneficia a Chile a sus chilenos, quienes después de un plebiscito constitucional no insta a trabajar en sus necesidades más urgentes, la seguridad y la economía”, agregó.

Mientras que la también DC, Yasna Provoste -quien a diferencia de Rincón estaba en contra- aseguró que “en esta discusión no está en juego la apertura comercial (...) difícilmente podemos decir que será el TPP el que va a generar la reactivación cuando ya tenemos convenios con 74 estados”.

“Porque somos una nación pequeña y digna no vamos a renunciar a la independencia que hemos conquistado para cambiar lo que debemos cambiar”, cerró.

Por su parte, la senadora PC, Claudia Pascual indicó que “a quienes acusan a mi partido, a nuestros comité de querer dilatar esta votación, nosotros dijimos que si íbamos a ocupar todos los mecanismo que da el reglamento del Senado. Teníamos la posibilidad de posponer una vez la discusión, sin embargo eso no se dio producto que el día de votación quedó par hoy día y nosotros no hemos dilatado esa votación, quiero decirlo porque se me ha nombrado dos veces”.

“Otra cosa es bien diferente no compartir el fondo de esta discusión, por lo tanto tener argumentaciones y perspectivas alternativas a lo que se nos propone votar. Yo voy a votar en contra, este tratado hipoteca las posibilidades que tiene el país de tomar de forma autónoma decisiones con respecto a qué desarrollo económico productivo quiere tener”, complementó.

El legislador de Evópoli, Felipe Kast destacó que el acuerdo comercial “se estima que tendremos casi 1.200 millones de dólares anuales en comercio, que va a permitir mejorar el acceso a varios mercado a través de preferencias arancelarias para más de 3 mil productos, hoy excluidos en acuerdos existentes (...) Hay un capítulo especial para impulsar las pymes, en el cual se promueven medidas que reducen los trámites burocráticos y facilitarán los procesos de contratación”.

En tanto, el UDI, David Sandoval opinó que “estamos en un momento donde el país nos exige aprovechar todas las oportunidades”. Y continuó: “Las condiciones en la cual nos encontramos hoy día como país, obliga hacer frente a un desafío que nos pone en la perspectiva de lo que tenemos por delante, cada afectación que tiene nuestro país en materia de desarrollo económico afecta a nuestras comunidades”.

El senador del PS, Alfonso de Urresti justificó su voto en contra asegurando que “fijo mi posición desde un ámbito ético y de compromiso con algo que me he comprometido con quienes han votado por mí, que son los pequeños agricultores de la Región de Los Ríos”. Y agregó que “se habla de que no se va a ratificar este tratado, entonces creo que hay que ser coherente, si se está planteando la aprobación por una mayoría que al parecer se va a producir, ¿se va a ratificar o no? (...) Lo peor es la incertidumbre”.