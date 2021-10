Coordinador político de Sichel critica a la UDI por exigir “compromiso explícito de apoyo” en segunda vuelta: “Ellos quieren jugar a dos bandas, cosa que es imposible”

Una dura crítica realizó el coordinador político de Sebastián Sichel, Pedro Browne, a la directiva de la UDI luego de que ayer exigieran “reciprocidad en segunda vuelta para quien sea el que resulte electo” y “compromiso mutuo y explícito de apoyo” en el balotaje.

Así lo afirmó ayer la secretaria general del gremialismo, María José Hoffmann en un video difundido por el partido donde aparece junto al presidente de la colectividad, Javier Macaya.

La petición UDI se dio dio horas después de que el abanderado presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, solicitara a los partidos dar libertad de acción a sus militantes e incluso reevaluar sus propios apoyos partidarios, tras la serie de “descuelgues” -principalmente del partido de Suecia 286- de parlamentarios y figuras hacia la candidatura del líder del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Frente a eso Browne, en diálogo con Radio ADN, aseguró: “Por qué habría que tener un pacto hoy de dos candidaturas políticas que son distintas, de dos coaliciones diferentes, de listas parlamentarias distintas y con programas de gobierno con muchas, muchas diferencias”.

Para dar paso a una crítica directa a la UDI: “Creo que ellos quieren jugar a dos bandas, tienen el corazón en dos candidaturas, cosa que es imposible. No funciona de esa manera”. Y añadió que “empezarle a dar apoyo eventual a otra candidatura me parece ya que raya en lo absurdo”.

Más tarde en diálogo con T13 Radio, el coordinador político de Sichel agregó que “la respuesta que tuvimos por parte de la UDI a mi todavía me deja con algo de ambigüedad, porque es con una condición (...) No tiene ningún sentido andar poniendo condiciones respecto a otro candidato, porque eso simplemente no corresponde”.

Críticas a los descolgados

En su diálogo con ADN Browne realizó también duras críticas a los parlamentarios y figuras del conglomerado que han optado por la candidatura de José Antonio Kast.

“Yo creo que se equivocan no solamente por guiarse por las encuestas, lo más patético que puede haber en política es guiarse por encuestas y no por convicciones, si no porque no tienen ninguna convicción respecto del proyecto político que se está construyendo”, afirmó.

En esa misma línea complementó que “probablemente son parlamentarios que nunca se sintieron cómodos con que un independiente participara y ganara las primarias de su sector y que la ganara como la ganó. Y hoy encuentran una excusa para dar un paso al lado y apoyar a un candidato por el cual siempre se sintieron más representados”.

Mientras que en T13 Radio profundizó sus cuestionamientos a dichas figuras al señalar que “me llama profundamente la atención, es que hay un sector de Chile Podemos Más que está más preocupado y muy sensible respecto de comparaciones con el programa de un candidato con el cual estamos compitiendo y que no estén con la convicción de sacar adelante la candidatura de su sector”.