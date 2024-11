Cordero afirma que la salida de la jefa de División Jurídica de Interior responde a motivos “de confianza política”

Durante la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, el subsecretario de Interior, Luis Cordero, afirmó que la renuncia de la jefa de División Jurídica de Interior responde estrictamente motivaciones de “confianza política”. La salida de Luppy Aguirre se suma a la lista de funcionarios que dejaron la repartición en medio de la crisis que dejó la denuncia por violación en contra de Manuel Monsalve, que actualmente se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Rancagua.

Cordero fue invitado a la instancia junto a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, para rendir cuentas a las parlamentarias sobre el manejo del gobierno cuando tomó conocimiento del presunto ataque sexual, en esa línea fue consultado por las motivaciones de la salida de Aguirre y si tenía vinculación alguna con Monsalve, ya que fue mencionada en la audiencia de formalización como una de las personas a las que contactó el exsubsecretario tras enterarse de la denuncia.

Ante esto, explicó que “se tuvo conocimiento durante el día de ayer en la audiencia de comunicaciones que tuvo con posterioridad y que debería haber sido remitida a la autoridad superior y no lo hizo. Es un tema de estrictamente confianza política. Yo he hablado con ella y así lo he entendido”.

“Yo he dicho públicamente de que me encuentro en etapa de evaluación de cada una de las personas que se encuentran en la subsecretaría. Ya es público y notorio. Son decisiones que yo he adoptado en relación a algunas personas que han sido desvinculadas de la Subsecretaría del Interior”, agregó.

Respecto a las presuntas responsabilidades administrativas, Cordero remarcó que el sumario a cargo de la Contraloría será el encargado de despejar las eventuales irregularidades cometidas por funcionarios.

“Este sumario específico en el caso de estas últimas renuncias, desde el punto de vista jurídico-administrativo va hasta el primer sumario, que está vinculado a los hechos, para que pueda capturar todas las responsabilidades vinculadas a cualquier persona que hubiera actuado indebidamente en cumplimiento de sus deberes en torno a esto”, zanjó.