“Crear gestos de cercanía” y “construir unidad”: las reacciones frente a dichos de Tohá sobre los pactos de gobierno

“A veces falta perspectiva para mirar la alianza política que hemos configurado en torno al gobierno. Se olvida que hace un año y medio estas fuerzas estaban totalmente enfrentadas. Habían vetos entre ellas, tenían un nivel de desencuentros que hacía impensable que pudieran gobernar juntos. Hemos recorrido un camino que nos ha acercado”.

De esa manera, la ministra de Interior, Carolina Tohá, planteaba a La Tercera cómo ha sido la relación que se ha forjado entre las coaliciones de gobierno desde la llegada de Boric al ejecutivo.

Haciendo énfasis, además, en que Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático “están en un proceso de convergencia”.

Desde el oficialismo, sus palabras tuvieron buena recepción.

La diputada Gael Yeomans (CS) señaló que lo que dijo Tohá “la representa”, y que “me quedo con las palabras de la ministra Tohá, en el sentido de que hay que perspectivar una alianza que hay que ir construyendo día a día, y en eso tenemos mucho que ir aportando, y que por construir esa unidad también hay que ir generando los gestos de cercanía necesarios y propicios”.

“Yo creo que los partidos políticos que forman parte de la alianza de gobierno tienen el desafío de construir esa unidad”, agregó.

Por su parte, la abogada y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, comentó que “la unidad no pasa por el tema electoral”, refiriéndose a la formación de listas de cara a la elección de consejeros constitucionales para la redacción de una nueva Constitución.

Para la timonel socialista, esta unidad va en la misma línea de los dichos de Tohá, “de tener un pacto común de gobierno donde todos estemos incorporados en las decisiones, donde todos nos sintamos partícipe, no solo de los cargos, sino de la toma de decisiones (...), en los territorios, en las seremías”.

“Y no son cupos, no son cargos, yo no lo quiero llevar a eso, sino que realmente a que haya un proyecto común construido en unidad. Porque aquí lo que ocurrió fue que el gobierno partió en marzo del año pasado con un proyecto, en el que nosotros nos incorporamos como cuadro, pero no logramos construir un proyecto común, nos adherimos a ese proyecto”, sentenció Vodanovic.

Desde el FRVS, la presidenta de la tienda, Flavia Torrealba, manifestó que “uno tiene que entender que hay diversidad en esta alianza de gobierno conformada por dos pactos, que si bien tienen ideas matrices comunes, son distintos proyectos políticos”.

En ese sentido, hizo énfasis en la necesidad de “revisar la forma en la que nos hemos venido relacionado desde el realismo y desde la aceptación de esta diversidad también”.

“Me gustaría que no olvidáramos que Socialismo Democrático entró a gobernar igual que Apruebo Dignidad el 11 de marzo, con una correlación de fuerzas que no ha cambiado, no el 4 de septiembre, y que somos corresponsables en el desempeño del gobierno y en el resultado también del plebiscito constitucional”, finalizó.

A su vez, el secretario general del PDD, José Toro, reaccionó diciendo que el partido “tiene un compromiso con el Presidente Boric que ha cumplido y seguirá cumpliendo, nada de eso ha cambiado y justamente son estas motivaciones las que nos mueven a ampliar la base de apoyo política y social del gobierno que se ha ido diluyendo en tan corto tiempo”.

Pero que las “aprehensiones de la ministra, por lo menos de parte de su partido, serán disipadas en el relato que ocuparemos para la campaña y en desarrollo político de la misma”.

Desde la vereda de la oposición, el diputado y secretario general de RN, Diego Schalper, dijo citando la entrevista de Tohá: ”Nosotros como oficialismo tenemos dos mundos, tenemos que llegar a un nuevo pacto y mientras ese pacto se suscite, hagamos mesa para echarle la culpa a la oposición de que no se logren las cosas que como oficialismo no logramos porque no nos ponemos de acuerdo”.