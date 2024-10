Cuestionamientos a acusaciones constitucionales contra supremos marcan nueva jornada de revisión de los libelos en la Cámara

Este martes se desarrolló una nueva jornada de revisión de las acusaciones constitucionales contra los supremos Jean Pierre Matus, Ángela Vivanco y Sergio Muñoz.

Tanto Matus y Vivanco están bajo la lupa a propósito del Caso Audio. En cambio, las acusaciones de Muñoz se alejan de las esquirlas de Hermosilla, ya que está siendo apuntado por entregar información privilegiada a Graciel Muñoz, su hija y jueza de Garantía. Esto, con el objetivo de que ella decidiera su participación en la compra de un departamento que se encontraba en construcción.

Bajo este marco, en diferentes salas del Congreso, los diputados recibieron a invitados, para seguir con el análisis de los libelos acusatorios.

En concreto, en la comisión que revisa la AC contra Vivanco y Muñoz -impulsada por Chile Vamos-, acordaron que la discusión de esta jornada estaría enfocada en la forma del libelo, más no del fondo. Junto con ello, también fijaron el día 9 de octubre para votar la acusación.

En esa instancia, también se conversó el factor de que dos ministros sean acusados en el mismo libelo. Según una de las invitadas, Marisol Peña, quien fue ministra del Tribunal Constitucional entre 2006 y 2018, esta situación se trata de una “anomalía constitucional”.

“Efectivamente creo que la Cámara de Diputados va a estar en un problema frente a lo que yo denominé una anomalía constitucional, porque la responsabilidad de la acusación constitucional es personal, es personal en relación a los hechos que se le imputan a la autoridad acusada”, sostuvo la experta.

De manera simultánea, sesionaban las otras dos comisiones. En la instancia que revisa la AC contra Vivanco, patrocinada por partidos oficialistas y la DC, el diputado Stephan Schubert, independiente, pero que integra el comité del Partido Republicano, cuestionó el libelo.

“A mí me sorprende, porque demanda un esfuerzo intelectual de alguna forma como tener que interpretar y completar estos vacíos, porque efectivamente antes hay norma y hay análisis, pero en cada capítulo cuando se hace la acusación puntual respecto de hechos, uno tiene que hacer un ejercicio no menor para poder entenderlo” dijo.

Ministros Suprema Vivanco Matus Muñoz

Schubert, también, cuestionó las acusaciones que se vierten en contra del ex ministro del Interior Andrés Chadwick: “Cae en esto de imputar un delito, más encima una persona que no es la acusada (...) nos desvía de la atención de lo relevante que entiendo es la acusada”.

“Dice que es él (Chadwick), el motor instigador y del tráfico de influencias para la comisión de delitos e irregularidades. Y más adelante habla de prácticas corruptas. Entonces, la verdad es que no se entiende porque no es el acusado y de alguna forma también desvía la atención. Entonces, (el texto) tiene varias falencias, no solamente en la primera página, haber citado otra causal y no haber citado la causal pertinente, sino que además estas otras que me sorprende”, cerró.

Por último, en la instancia que se revisa el libelo contra el juez Matus, el presidente de esa instancia, el diputado Cristhian Moreira (UDI) acotó que “lo principal fue analizar y fijar los lineamientos para la sesión especial de este viernes, donde se recibirá en el ex congreso de Santiago, al ministro acusado Jean Pierre Matus. Además, se recibieron expositores que fueron invitados por los integrantes de la comisión”.

Asimismo, el diputado Miguel Ángel Calisto (Demócratas) añadió que “esta semana debiera llegar la defensa por parte del señor ministro Matus, ya sea de manera presencial o a través de su abogado. Y eso hasta ahora no tenemos información formal respecto de cuál va a ser el procedimiento, y la próxima semana nosotros debiéramos reunirnos para poder determinar e ir definiendo las conclusiones. Tenemos seis días para poder hacer el informe”.