Daniel Jadue (PC) y nuevo ministro de Hacienda: “Marcel es un fiel defensor del credo neoliberal”

Esta semana han continuado las reacciones del mundo político a la designación de los ministros que acompañaran en el gobierno a Gabriel Boric, y durante esta jornada, realizó su análisis al respecto el alcalde de Recoleta y excompetidor del presidente electo en las primarias de Apruebo Dignidad, Daniel Jadue.

El edil, consultado en radio Universo por su parecer de la conformación de gabinete, señaló que en este momento no sería correcto “evaluar nombres”, sino que preferiría dar su punto de vista “una vez que empiece el gobierno el 11 de marzo, y empecemos a ver las acciones que el gobierno va a desarrollar en virtud de poder dar cumplimiento a su programa”.

“Es probable que la historia de cada uno de los nombres pueda generar dudas para algunos, pero lo que tengo claro es que valoré bastante los criterios con los que el Presidente estableció su gabinete. Además, todos y todas han comprometido la voluntad para llevar a cabo los cambios y las transformaciones que Chile demanda, y que Apruebo Dignidad comprometió”, agregó, e hizo un llamado a que la discusión sobre el equipo de ministros no sean en base a “prejuicios”.

Específicamente, se le preguntó al líder comunal sobre que pensaba de la incorporación de Mario Marcel como ministro de Hacienda del futuro gobierno, y señaló que si bien sabe quién es, no lo conoce personalmente y que nunca ha tenido la oportunidad de conversar con él.

A pesar de eso, declaró que sí está al tanto de su trayectoria: “Todos sabemos que Marcel es un fiel defensor del credo neoliberal. Pero vuelvo a reiterarlo: lo que a mí me importa es que él se comprometió con liderar las transformaciones que el Presidente Boric comprometió (…) por lo tanto es muy probable que el Marcel que conocemos no sea el Marcel que vamos a ver a partir del 11 de marzo”.

Sobre la posición contraria del ex presidente del Banco Central a los retiros de fondos previsionales en el contexto de pandemia -medida ampliamente apoyada por Apruebo Dignidad y votada a favor por Boric en las cuatro ocasiones-, Jadue manifestó que el tampoco es partidario de esa política pública. “Nunca fui partidario de que los trabajadores pagaran el costo de la crisis con sus propios ahorros”, explicó.

“Esto finalmente se hizo imposible de parar porque tenemos un gobierno hasta el día de hoy que no da el ancho, siempre llega tarde y con trampas, como este proyecto de la Pensión Garantizada Universal de última hora. Es decir, quiso hacer en los últimos dos meses, lo que no hizo en cuatro años”, sostuvo el ex precandidato presidencial del Partido Comunista.

Sobre la postura que definió Boric el domingo en Tolerancia Cero, donde señaló que “no voy a favorecer nuevos retiros”, Jadue señaló que esta sería “una discusión que está abierta”.

“Yo creo que el Presidente las va a enfrentar de acuerdo a los méritos de cada minuto: a como vaya la economía, la recaudación, si tiene en el periodo del nuevo gobierno ver la manera de cómo enfrentamos esta ultima etapa -esperamos- de la pandemia (...) Si esto fuera en este gobierno, yo estaría de inmediato a favor de un quinto retiro, porque este gobierno no quiere ayudar a las familias, se ha preocupado de privilegiar a sus amigotes, hacer negocios y a dejar cosas amarradas para el futuro, pero no se ha preocupado de llegar de manera oportuna y en cantidad suficiente a apoyar a las familias que lo pasaron mal durante toda esta pandemia. Yo espero que eso cambie”, señaló.