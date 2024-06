Daniel Reyes celebra triunfo en primarias de La Florida y Carter lamenta ausencia de la directiva de la UDI en festejos

El ganador de las primarias en La Florida, Daniel Reyes, celebró el triunfo que lo convirtió en el candidato de Chile Vamos para las próximas elecciones municipales de octubre, destacando su alta votación y la participación en la comuna.

Con el total de las mesas escrutadas, el candidato independiente en un cupo de la UDI obtuvo un 67.57% (13.426 votos) convirtiéndose en la primera mayoría del bloque opositor y superando por amplio margen al resto de los candidatos.

A la hora de abordar el triunfo obtenido, Reyes no descartó que pudiera recibir el apoyo del líder del Partido Republicano, José Antonio Kast.

“Vamos a seguir haciendo lo que hemos venido haciendo durante estos últimos meses que es trabajar (...) respecto a José Antonio Kast, la verdad es que lo que ha hecho él no ha sido muy distinto a lo que ha hecho en el resto de las comunas: manifestar un compromiso patriótico, un compromiso con el candidato en este sentido de la unidad y que representa todo el sector, por tanto, vamos a seguir en esa línea”

Asimismo, fue consultado por ausencia de la visita que realizó la directiva de la UDI a su comando, pero que sí realizó en otros territorios. “Yo soy independiente y este triunfo ni siquiera se trata de mí, ni siquiera se trata de un alcalde o un diputado. Se trata de todos los floridanos que respaldaron esta gestión, por tanto, tiempo al tiempo, pero hoy hay que disfrutar con los vecinos de La Florida”.

“Lo estamos disfrutando con aquellas personas que nos acompañaron durante todo este mes de campaña”, señaló respecto a su pretensión de festejar este triunfo con la colectividad liderada por el senador Javier Macaya.

Rodolfo Carter: “Hubiera esperado que la UDI estuviera presente acá”

El actual alcalde de la comuna, Rodolfo Carter, en la senda de la ausencia de la tienda gremialista en la victoria de Reyes, manifestó que dejó de ser militante hace diez años y que el partido “no quería primarias en La Florida”.

“Se acabaron los dedazos, el Chile antiguo era el dedazo, los patrones de fundo. La gente debe participar y, lamentablemente, yo de verdad hubiera esperado que la UDI estuviera presente acá, como lo estuvo José Antonio Kast, como ha estado Renovación Nacional (...)”, manifestó el jefe comunal.

En esa línea profundizó respecto a la nominación de Reyes que “los delfines son de la vieja política, aquí en La Florida no creemos en los apellidazos, encuestazos o dedazos. Nosotros nos jugamos por la primaria, claramente yo como otros alcaldes de Chile, pude haber impuesto a Daniel (Reyes) y jugamos por la primaria, que la gente validara la decisión de Daniel, que un hombre sencillo, de clase media, de esfuerzo, al igual que yo, puede ser alcalde de los floridanos, no por la decisión del alcalde, sino por el respaldo de miles de vecinos que hoy se movilizaron para votar”, señaló.

Asimismo, abordó los cuestionamientos de la segunda mayoría en la primaria, Janett Fernández, quien planteó que Carter debió prescindir de la campaña. “En la vida hay que saber ganar, pero también hay que saber perder y a la gente se le mira más en los momentos de derrota. No tengo nada que comentar en relación a la candidata derrotada”, sostuvo cuando fue consultado.

Respecto a su salida de la municipalidad, Carter afirmó que “es motivo de particular emoción irme de la comuna, dejar este cargo que me ha dado tanto (...) me ha hecho mejor persona, me ha hecho mejor padre y espero haber sido un mejor alcalde y que hoy se corone con la proclamación por parte de los ciudadanos de Daniel Reyes”.