Debate senatorial por la RM: apoyos en segunda vuelta, cuarto retiro y acusación constitucional se tomaron la discusión

Este miércoles se realizó una nueva versión del ciclo de Debates LT, al que asistieron cuatro postulantes al Senado que optan a ocupar uno de los cinco escaños que representarán a la Región Metropolitana: Guilliermo Teillier (PC), Paulina Vodanovic (PS), Marcela Sabat (RN) y Jaime Mañalich.

En la instancia -que fue moderada por el director de La Tercera, José Luis Santa María- los abanderados debatieron sus posiciones respecto a temas de la contingencia, como la acusación constitucional contra el mandatario Sebastián Piñera, pensiones y su visión de cara a la elección presidencial del 21 de noviembre. Además, entregaron cuales serían sus prioridades y propuestas en torno al escenario actual de seguridad ciudadana.

Segunda vuelta presidencial

En el contexto que ya se vive de la última recta final frente a las elecciones presidenciales, ambos candidatos de Chile Podemos Más señalaron que Sebastián Sichel es su candidato, argumentando que ellos respetan el resultado que se dio en la primaria.

“Hay que ser leal con lo que uno promete”, dijo Mañalich apuntando a lo que paso en la DC cuando se bajó la candidatura de Ximena Rincón y finalmente de designó a Yasna Provoste como abanderada.

Analizando el factor de cómo el Frente Social Cristiano podría restar elegibilidad a los postulantes del pacto oficialista, especialmente por la dinámica del orden que se ha tomado la discusión pública últimamente, el exministro señaló que “si eso modifica las elecciones, en la ciudadanía descansa el poder y eso hay que respetarlo”. Sabat, en cambio, relegó la discusión a que es necesaria “una nueva unidad en la derecha, una buena carga parlamentaria” en el Congreso, y en caso de llegar a ser oposición que sería fundamental “garantizar estabilidad en el país”.

Respecto a un eventual paso del republicano José Antonio Kast a la segunda vuelta, Mañalich dijo que “él (Kast) va a generar diálogo y, evidentemente, con la derecha se va a llegar a un acuerdo para apoyarlo en la papeleta final”.

Asimismo, Sabat señaló que “en lo que algo estoy clara es que voy a apoyar el modelo que establece libertades para Chile y no que pueda generar un modelo fracasado (...) Si tenemos que conversar de básicos comunes o de nuevos mínimos con el candidato Kast, tendremos que hacerlo por una nueva unidad”. Ante la respuesta de la diputada RN, Vodanovic dijo mostrarse sorprendida: “Marcela, tu que siempre has trabajado por las mujeres, te has preocupado por los niños, ¿como vas a apoyar a un candidato que quiere hacer una zanja para que la gente no entre y se caiga adentro, o que quiere eliminar el Ministerio de la Mujer?. Sabat contestó: “Lo que no voy a hacer es apoyar a un modelo que ha sido fracasado en otros países, y en ese sentido, cuando hablo de mínimos comunes, vamos a tener que conversar, por cierto, de no eliminar un Ministerio de la Mujer. Jamás estaría a favor de una medida como aquella”.

En cuanto a su posición, Vodanovic dijo tajantemente que si es el abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, quien pasa a la definición de los comicios, “por supuesto” votará y trabajará por su elección. “Mi contienda es con la derecha” agregó, y afirmó que en la oposición “tenemos temas bien claros (...) un sentido país”. Respecto del rol de su partido en una eventual unidad de la izquierda de cara al gobierno, dijo que será “el mismo que en la Convención Constitucional: el gran articulador”. También argumentó que en el PS “hemos tenido coaliciones exitosas y gobiernos buenos”.

Preguntado Teillier por cual sería la política de alianzas del PC en un eventual gobierno de Boric -después que la candidata del Nuevo Pacto Social señalara en entrevista con La Tercera que “es el partido hegemónico” de Apruebo Dignidad-, el diputado respondió que “ese chiste ya lo he escuchado, se dijo lo mismo en el gobierno de Bachelet”.

“Hay que pensar en un acuerdo de como, tanto el candidato que gane -de la centroizquierda como de Apruebo Dignidad-, podamos apoyarnos en torno a la segunda vuelta”, propuso el diputado comunista. Partidario de integrar a toda la oposición en ese escenario, incluso a la DC con quienes “nunca hemos dejado de conversar”, señaló que no sería necesario un pacto programático, ya que esa unidad sería por un “bien mayor”: evitar a Kast, a quien calificó como un “derechista retrógrado, que quiere traer de vuelta conceptos de la dictadura”.

Pensiones

Los candidatos, por otra parte, también dieron a conocer sus posturas respecto a las políticas públicas en materia de pensiones y su apoyo -o rechazo- a las medidas de extracción de ahorros previsionales. Sobre una eventual tramitación de un proyecto de un quinto retiro de fondos, Guillermo Teillier señaló que “esa discusión tendría que darse con un nuevo gobierno, y creo que habría que darle la palabra a ese gobierno”.

Mañalich dijo que “la situación de pobreza que se acentuó en la pandemia hace que uno sea sensible a lo que ocurrió con el primer y segundo retiro” debido a que había gente que realmente no había recibido ayuda del gobierno. Sin embargo, que ya el tercero había sido “dudoso” y que el cuatro -que fue rechazada su admisibilidad por el Senado- “no va dirigido a las personas que lo necesitan”.

Marcela Sabat, por su parte, indicó que si bien es “difícil” decidirse previamente, “sería muy difícil avanzar en una política que se ha dicho en todos los tonos que es una mala política pública”. Además, apuntó que respecto a las demandas que ha tenido últimamente la ciudadanía, la “gran deuda de los políticos es en reforma de pensiones”.

Asimismo, Paulina Vodanovic indicó que ese sería su trabajo si es electa como senadora: “pensar en un nuevo sistema de pensiones y protección social, de la mano de una nueva constitución y los derechos sociales que se garanticen ahí”. Y si bien calificó que un nuevo retiro “no es la mejor solución, sin duda, ni para las personas ni para el sistema financiero”, señaló que estas medidas “han respondido a una necesidad frente a un gobierno que no fue oportuno en las ayudas”.

De la misma forma, Teillier, afirmó que “si es que fuera necesario, indudablemente” apoyaría otro retiro, pero con la condición de “ver las condiciones y estudiarlas a fondo”. Y compartió con Vodanovic que las medidas que ha tomado el Ejecutivo en esta materia “no han logrado disipar necesidades” y que en las votaciones de los pasados retiros “ha primado la voluntad popular”.

Acusación Constitucional

Respecto de la acusación constitucional que busca destituir al Presidente Piñera, que fue aprobada este lunes en la Cámara de Diputados y será votada el próximo martes en el Senado, Sabat evitó referirse a su postura debido a que podría quedar inhabilitada en la votación, pero comentó la puesta en escena que se dio a principio de semana, cuando el diputado Jaime Naranjo (PS) habló por casi 15 horas para que lograra llegar Giorgio Jackson (RD), quien había salido recién de su cuarentena, y pudiera votar.

“Tengo una opinión bastante crítica en la forma como se ha llevado esta acusación. Primero, evidentemente, en la presentación de esta, para que sea justamente antes de las elecciones, y además porque esta performance que se ha hecho, lamentablemente no lo hemos tenido para conversar, legislar, debatir, de proyectos con objetivo social”, apuntó Sabat. Además, señaló que se pudo ver como un diputado (Jorge Sabag, DC) “se salta las reglas sanitarias” sin importarle nada. A su juicio, lo que se dio en la Cámara fue un ”pésimo ejemplo” que “está muy lejos de lo que la ciudadanía hoy está pidiendo”.

Vodanovic espera que la acusación “ojalá tenga los votos, porque me parece que no es justo que un país como el nuestro tenga un Presidente con la calidad moral como el que esta hoy en La Moneda”. Sobre los sucesos del lunes, manifestó que “tienen que ver con una falta de diálogo”.

Mañalich indicó que la posible destitución tiene “un fin claramente electoral”. En caso de ser aprobada “cinco días antes de las elecciones, el gobierno se derrumba”, manifestó, y añadió que que “las consecuencias que tiene esto son impresionantes” y que “no es propio de una nación como Chile”, por lo que hizo un llamado a los senadores a “que se den cuenta de lo que esta en juego el martes de la semana próxima”.

Teillier respondió a Mañalich diciendo que “si las cosas fueran así, entonces no se podrían hacer acusaciones constitucionales, que es un derecho expresado en la Constitución”. Su visión sobre la tramitación es que los hechos que involucran al Jefe de Estado son un “conflicto de interés que ha escandalizado al mundo entero”.

Sobre el escenario de abrazos y celebraciones por la votación en la Cámara de la bancada del PC, junto a parlamentarios socialistas y del Frente Amplio, Teillier señaló que “puede ser una premonición para lo que viene”.

Seguridad ciudadana

En el contexto de la agenda política de las últimas semanas respecto al orden público y seguridad ciudadana que, a su vez, lograron posicionar a favorablemente a José Antonio Kast en las últimas encuestas publicadas, los postulantes al Senado debatieron sus propuestas y prioridades al respecto.

“Tenemos una penetración de la violencia como forma de actuar socialmente muy severa”, dijo Mañalich, quien además lamentó que no haya una renuncia transversal desde la izquierda a la violencia como manera de hacer política. El problema, afirmó, es que la “narcoindustria penetra las barras bravas, La Araucanía y las poblaciones”. A su juicio, el narcotráfico “es una pandemia que hay que enfrentar ya” con una policía especializada, cárcel de alta seguridad y extradición a extranjeros involucrados en estos delitos.

Vodanovic respondió al exministro diciendo que “estamos agotados de diagnósticos”, y responsabilizó al actual Ejecutivo: “El último gran esfuerzo que se hizo por mejorar el sistema de persecución penal fue en el gobierno de Bachelet 2. Sabas Chahuán dijo que le habían entregado un Ministerio Publico 2.0”. También apuntó al ministro Delgado, quien de acuerdo a la aspirante PS “no ha hecho nada” y relegó la importancia de la creación de un Ministerio de Seguridad.

Por su parte, Sabat propuso una reforma a las policías y dotar “al departamento de Inteligencia con mucho más músculo”, poniendo el foco en entregar herramientas necesarias para otorgar seguridad a las personas. Mencionó su trabajo parlamentario actual en la creación de una cartera de Seguridad en el Ejecutivo y acusó, al igual que Mañalich, un problema político: “La violencia se ha validado como forma de manifestarse y es muy importante la señal política que se esta generando (...) proyectos como el que promueve Yasna Provoste (ley de indulto) es muy perjudicial para la democracia”.

Teillier marcó una diferencia en relación a sus contendores, y dijo que si bien se han impulsado muchas leyes de presupuesto para las policías, en las poblaciones populares igual “prácticamente no hay” Carabineros. “Hay que poner una inyección de recursos en todas las poblaciones populares, ya que el narcotráfico encuentra allí nichos dentro de la sociedad”, explicó. Se manifestó partidario de una mayor presencia policial y dijo que es necesaria más participación ciudadana para impulsar “una nueva forma de combatir el narcotráfico”.