Defensa de Jadue apunta a empresa proveedora y cuestiona a alcaldes que integraban Achifarp: “Tenían que tener un rol activo y no lo tenían”

A las 9.00 de la mañana de este jueves comenzó la segunda jornada de formalización del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. La Fiscalía Metropolitana Centro Norte le imputa delitos reiterados de fraude al fisco, además de delitos de cohecho, estafa y administración desleal, asociados a la compra y venta de insumos para enfrentar el Covid-19 por la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), que fue liderada por el exabanderado presidencial.

Tras un receso a eso de las 14.00 de la tarde, el abogado defensor de Jadue, Ramón Sepúlveda, tomó la palabra, acusando que el Ministerio Público ha hecho ver a la Achifarp “como un juguete” del jefe comunal. Además, desestimó las imputaciones de los fiscales y defendió la labor de las Farmacias Populares.

“Existen 212 Farmacias Populares distribuidas en 170 comunas, y es un proyecto que todo Chile sabe que es una idea del alcalde de Recoleta y su equipo. Ha sido replicado, o que hasta esa fecha había sido replicado, en 170 comunas por alcaldes de todos los colores políticos. Por lo tanto, es relevante tener en cuenta que la persona que se encuentra junto a mí es el creador de este proyecto que ha cambiado la vida de muchos chilenos y chilenas”, señaló.

El abogado aseguró que “hay antecedentes muy relevantes que demuestran que efectivamente la irrupción de las farmacias populares y las ópticas populares son algo que cambió la vida de muchos chilenos y que rompió el esquema que había en un mercado absolutamente cuestionado en nuestro país”.

El abogado Ramón Sepúlveda. Foto: Patricio Fuentes / La Tercera.

Además, cuestionó que Fiscalía pida prisión preventiva para el jefe comunal, el encontrarse frente a un imputado -dijo- “con irreprochable conducta anterior, político en ejercicio, con doce años de una administración exitosa, con tres reelecciones y sin absolutamente ningún fraude municipal”.

“La Fiscalía ha hecho una lectura parcial y antojadiza de documentos que son oficiales. Uno en un juicio oral no puede presentar un PowerPoint recortando partes de informes policiales, y no se puede justamente porque el tribunal tiene que percibir los antecedentes directamente. Bueno, esto no es un juicio oral, estoy de acuerdo, pero esto es un tribunal donde hay que exhibir los documentos de manera completa si uno va a querer llegar a una conclusión en base a ese informe”, subrayó.

Cuestionamiento a Best Quality

Sepúlveda, por otro lado, cuestionó a la empresa proveedora de la Achifarp, Best Quality, que presentó la querella por estafa en contra del alcalde de Recoleta.

“Hay una empresa inescrupulosa y con conductas de corrupción que se sienta en ambos lados de la sala. Primero, se sienta en el lado de los querellantes y, al mismo tiempo, el imputado que no llegó a la audiencia y que se mejoró sorpresivamente se sienta como imputado. Ahora, esa empresa, Best Quality, es la génesis de esta causa. ¿Y por qué es la génesis? Porque su actuar inescrupuloso en pandemia generó la quiebra de la Achifarp”, arremetió.

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

Luego agregó: “Y no es que ellos la hayan solicitado, ellos reventaron a esta asociación que tenía fines para mejorar la vida de los chilenos”.

“Esta empresa que pagaba coimas, no a mi cliente, pagaba coimas al secretario ejecutivo sin que mi cliente supiera, y que vende 10 veces más caro, es lo que la Fiscalía ha defendido en esta audiencia. Que, además, son los regalones de esta audiencia, su señoría, discúlpenme la expresión, porque pagan coimas, venden 10 veces más caro, y se van con firma”, complementó.

“No pueden subirse a un avión (...) y después declarar que no sabían nada”

Dentro de otros, la Fiscalía le imputó al jefe comunal de Recoleta el delito de administración desleal, luego de que otros miembros de la Achifarp acusaran que Jadue manejaba la asociación solo para “sus intereses personales”, sin avisarle al resto de los integrantes.

Sin embargo, la defensa del militante comunista cuestionó que los alcaldes desconocieran las decisiones que tomaba Jadue.

“No pueden los alcaldes subirse a un avión, viajar a Cuba, sacarse la foto, firmar un convenio y después declarar en la Fiscalía que no sabían nada, porque el que se llevaba el trabajo era el alcalde de Recoleta”, cuestionó.

En ese sentido, sostuvo que “los alcaldes de esto tenían que tener un rol activo y no lo tenían, lo tenía el alcalde de Recoleta que a cada momento buscaba mejorar la vida de sus vecinos y creo que es algo de lo que él no se arrepiente, muy por el contrario”.