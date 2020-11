“Defensa vergonzosa”, “gobierno sin timón”, “instaló el gabinete del Rechazo”: las reacciones de la oposición ante acusación y renuncia de Pérez

En la agitada tarde de este martes, la oposición reaccionó ante -primero- la confirmación de la acusación constitucional a Víctor Pérez en la Cámara; y luego, su renuncia.

“Los fundamentos jurídicos, constitucionales -a juicio mío- tenían mucha fuerza, y eso descolocó a la defensa de tal manera que nunca pudieron contestar. Tuvieron tres contestaciones, ¡tres! (...) nunca había visto algo así (...). Eso pudiera tener mucho para los senadores, pero nunca lo vamos a saber, pero yo tengo la impresión de que hoy día existen condiciones muy favorables para que se apruebe”, manifestó el diputado Gabriel Ascencio (DC), uno de los impulsores del libelo.

“Distinto es el hecho de su renuncia -agregó Ascencio-. Yo pensé que iba él iba a renunciar para tener una mejor posibilidad de salvarse en el Senado, yo creía que eso iba a ocurrir. Tengo una sola duda, si el ministro habiendo quedado suspendido puede renunciar a su cargo (...) y no sé qué capacidad tiene el propio gobierno de aceptarla, eso es un punto que hay que resolver”.

Otra reacción vino del presidenciable y timonel del PPD, Heraldo Muñoz: “No sorprende del todo el escenario de renuncia del ahora ex ministro Pérez porque ya se sabía que existían los votos para ir a adelante con la acusación constitucional. Ahora, esto evidentemente significa que el Presidente deberá implementar un cambio de gabinete para encontrar un sustituto”.

“Pero más allá de eso, es la impresión de un gobierno sin timón, sin dirección, con una división de Chile Vamos, con un partido de la coalición como es Evópoli que se ha declarado en congelamiento en sus relaciones con el gobierno, con un eventual segundo retiro del 10%, donde hay diputados oficialistas que han expresado su apoyo. Esto es algo previsible y por el país uno quisiera que por lo menos hubiera orden en el gobierno”, agregó Muñoz.

También habló el senador y presidente del PS, Álvaro Elizalde. “[Pérez] pensó más en cómo ordenar su coalición internamente que en superar su brecha con la ciudadanía, e instaló el gabinete del Rechazo. Eso profundizó la lejanía con la gente, y al mismo tiempo ha generado problemas serios de conducción para el mismo gobierno. Por eso, una decisión de esta naturaleza, a estas alturas, era inevitable”.

“Más allá de la situación de Pérez, si el gobierno no rectifica, lo que viene para adelante va a ser muy complejo (...) más allá del cambio de nombres, acá se requiere una línea de conducción distinta. En el último cambio de gabinete pensó en cómo ordenaba a su coalición, no olvidemos que este cambio fue generado justamente por el tema del 10%”.

El mandamás de la DC, Fuad Chahin, también se refirió al tema: “Creo que la renuncia de Víctor Pérez lo que corrobora es que no tienen ninguna confianza en los argumentos de su errática defensa. Creo que durante todo este tiempo el gobierno se ha manejado de manera errática. En primer lugar optó por blindar al General Director Rozas en lugar de defender a su ministro del Interior. Colocándolo en una situación insostenible”.

“El gobierno es el responsable de la situación que ha ocurrido; el gobierno es el responsable de que se haya aprobado la acusación; el gobierno es el responsable que haya tenido que renunciar el ministro Víctor Pérez, porque en primer lugar porque no fue capaz de tomar ninguna acción para hacerse cargo de las imputaciones y en segundo lugar, por una defensa errática que en lugar de hacerse cargo de las imputaciones lo que hacía era responsabilizar a otro ministerio”, añadió el timonel de la falange.

La diputada del PC, Camila Vallejo aseguró vía Twitter: “Qué bueno ver a la Oposición unida en defensa de los DDHH y no permitir la impunidad. Espero el Senado replique lo conseguido hoy!!”

Desde el Frente Amplio, reaccionó Catalina Pérez, presidenta de RD: “La defensa del ministro Víctor Pérez fue vergonzosa y deja en evidencia el bajo nivel de la política de este gobierno. El Chile que despertó ya no permitirá la impunidad de una autoridad que relativiza violaciones a los DDHH, que no es capaz de controlar a Carabineros y que hace distinciones ideológicas a la hora de reprimir. Su renuncia no lo exime de las responsabilidades políticas que le caben. Espero el compromiso de la oposición se mantenga con la defensa de los DD.HH en el Senado para asegurarle al país que Víctor Pérez no volverá a hacerle daño al país desde otro espacio de poder”.

La presidenta de Convergencia Social, Alondra Arellano, a propósito de la renuncia de Víctor Pérez, señaló: “La administración de Víctor Pérez profundizó aún más la crisis al interior de Carabineros, manteniendo el uso desmedido de la fuerza, el ocultamiento y el trato desigual ante ley como una herramienta política en contra de la ciudadanía movilizada, por estos motivos esperamos que el Senado ratifique esta decisión, independiente de la renuncia del ministro, ya que estos hechos no pueden quedar en la impunidad y el trasfondo de esta acusación va mucho más allá de su renuncia, estamos hablando de situaciones que no se pueden volver a repetir”.

Por su parte, Diego Ibáñez, diputado de Convergencia Social, manifestó: “Ya no puede ser gratuita la aplicación arbitraria e irresponsable de la fuerza pública, la falta de mando civil sobre carabineros y las violaciones a los DDHH. Carabineros no se manda solo”.

Gabriel Boric, de Convergencia Social, indicó: “La grave violación de derechos humanos debe traer aparejada responsabilidad política para garantizar la no repetición. Es nuestro deber hacerlo valer”.