Delgado descarta “mea culpa” por migración venezolana: “La invitación que hace el Presidente es creando una visa y no es entrando por un paso irregular”

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, descartó un mea culpa por parte del gobierno del Presidente Sebastián Piñera ante la crisis migratoria que enfrenta Colchane y agregó que la invitación que realizó el Mandatario a los venezolanos para que vinieran a Chile fue a través de una Visa (de Responsabilidad Democrática) y “no entrando por un paso irregular”.

Esto, tras los dichos del candidato presidencial de Renovación Nacional, Mario Desbordes, quien pidió no expulsar a los migrantes venezolanos que llegan al país y llamó a Chile Vamos a que “o reconocemos que nos equivocamos o asumimos lo que ofrecimos”. “A mí me cuesta, de verdad no tengo mucha cara cuando me han llamado nuestros amigos disidentes de la oposición venezolana”, agregó.

En esta línea, el presidente de la UDI, Javier Macaya, reconoció que “probablemente el sueño chileno no fue cumplido para los venezolanos”.

En conversación con Radio Universo, el ministro sostuvo que “en ningún caso el Presidente Piñera está diciendo que pasen a Chile por un paso no habilitado o por pasos clandestinos o ingresen a Chile de manera irregular. La invitación siempre ha sido por las vías normales y por eso se generó justamente esta Visa de Responsabilidad Democrática. En Chile hay 500 mil venezolanos y gran parte de ellos, más de 450 mil, están regularizados”.

Sobre el llamado de Desbordes a hacer un mea culpa, el jefe de gabinete sostuvo que “la crisis migratoria tiene muchos años en Chile, no es motivo de una invitación puntual. La invitación que hace el Presidente, y lo dice, es creando una visa, la invitación no es entrando por un paso irregular. La invitación que se hace se ha cumplido. La visa está operando, la regularización de cientos de venezolanos se inició y está en marcha, pero eso no quiere decir que vamos a hacer vista gorda en la frontera para que sigan pasando miles de personas”.

“No es comparable la invitación de Piñera con una entrada irregular. Con respecto a los pasos inhabilitados no hay mea culpa (...) La pandemia, el cierre de fronteras, influyó en la entrada irregular de venezolanos, pero yo no puedo decir que si un Presidente dice que los invitamos a venir a Chile con visa correspondiente y están entrando por pasos irregulares, no puedo hacer un mea culpa por eso”, agregó.

Delgado además entregó cifras tras las implementación del Plan Colchane. En este sentido, reveló que en la semana del 2 al 8 de febrero 1.374 personas entraron al país por pasos no habilitados, pero en la semana del 9 al 16 febrero -en que se implementó esta medida- sólo han se contabilizaron 109 personas, lo que representa “más del 90% de menores ingresos por Colchane”. “La primera semana ha sido bastante exitosa en evitar ingresos irregulares, ingresos clandestinos por Colchane”, concluyó la autoridad.