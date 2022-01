Delgado por polémica de senador Coloma: “Los que lo conocemos sabemos que esta no es una conducta habitual en él”

En un punto de prensa convocado para referirse a la detención de dos sospechosos por un homicidio ocurrido en la comuna de Santiago, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, abordó la polémica situación que causó el senador UDI, Juan Antonio Coloma, el pasado viernes en la inauguración del nuevo hospital Provincial de Curicó.

Durante la instancia en la que también participó el Presidente Sebastián Piñera y los ministros de Salud y Obras Públicas, Enrique Paris y Alfredo Moreno, mientras los presentes se alistaban para una fotografía, el parlamentario oficialista forzó a la gobernadora del Maule, Claudia Bravo (DC), a levantar su brazo en contra de su voluntad y de manera brusca.

La situación no quedó exenta de críticas y, horas después, Coloma aseguró que le pidió disculpas a la autoridad regional. En tanto, mediante un video, Bravo detalló lo ocurrido y declaró: “Rechazo profundamente cualquier acto que atente contra el respeto irrestricto de la voluntad de las personas”.

Al abordar la situación, el ministro del Interior aseguró que el senador es “una persona que no tiene conductas de este tipo”.

“Los que conocemos al senador Coloma sabemos que esta no es una conducta habitual en él, todo lo contrario, es una persona muy respetada, muy querida entre sus pares y por supuesto siempre muy dialogante”, comenzó diciendo el secretario de Estado.

Así también, comentó que conversó con Coloma el día que ocurrió la situación y que él “está muy afectado”. “Efectivamente él siente que cometió un error, así lo dijo también. Él llamó a la gobernadora, le pidió disculpas y ha calificado esto como un error, como una conducta impropia”, agregó Delgado.

Durante la declaración que realizó mediante un video y que compartió a través de sus redes sociales, la gobernadora del Maule también explicó que tras la inauguración ella aprovechó la instancia para solicitar la apertura del hospital. Sin embargo, aseguró que “vinieron a poner una placa”, por lo que “no estaba a gusto y se notó”.

El ministro del Interior abordó aquellos dichos y comentó: “Cuando uno escucha también a la gobernadora, ella no estaba cómoda en la misma actividad, más allá de la actitud o no del senador, ella estaba bastante incómoda, aparentemente, porque no se había logrado lo que ella había pedido”.

En ese sentido, aseguró que “cuando una persona se siente incómoda, creo que es bueno no forzarla a nada extra”, y agregó que “lo más importante, creo yo, es que el senador ha reconocido que fue un error, le pidió las disculpas a la persona involucrada y nosotros nos quedamos con eso”.

“El senador coloma está viviendo en el pasado”

Quien también abordó la polémica situación fue el gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego (DC).

Durante la iniciación de la campaña “Agua para la Fauna – Bebederos de Fauna Silvestre”, la autoridad regional calificó lo ocurrido como una “falta de respeto tremenda” y a continuación complementó: “No solamente porque Cristina es la gobernadora, la máxima autoridad de la región, -no me imagino que el senador Coloma se lo hiciera al Presidente de la República-, pero además porque es mujer”.

En esa línea, aseguró que “el senador Coloma está viviendo en el pasado”, ya que, a juicio de Orrego, “no se da cuenta que en nuestro país los códigos de respeto, de conducta que debemos tener, no solamente con todas las mujeres, sino que también con todas las máximas autoridades de las regiones son muy distintos a los que él está acostumbrado”.

“Yo no soy quién para decirle cómo reaccionar, pero creo que la imagen es muy fuerte, porque demuestra una actitud prepotente y falta de respeto”, concluyó.