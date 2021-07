Delgado tras incidentes en el centro de Santiago: “Ellos dicen ser los responsables de tener la Convención Constituyente, entonces que la respeten”

Hace 2 horas

Previo a que se conformara la Convención Constitucional, se desarrollaron varios desórdenes en las cercanías del ex Congreso. “Todo indica que son personas que no renuncian a la violencia, que no les interesa lo que ocurra en esta primera ceremonia de Constitución", dijo el ministro del Interior.