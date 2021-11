Delgado sobre informe de Contraloría: afirma que gastos municipales para fines electorales fueron “subsanados” y que cargos por tratos directos “fueron justificados”

El ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, se refirió al dictamen de la Contraloría General de la Republica en el cual se indica que tuvo “responsabilidad administrativa” luego de que en el año 2016, cuando era alcalde de la comuna de Estación Central, autorizara el viaje de dos concejales al viejo continente con el objetivo de realizar supuestas capacitaciones.

En paralelo, Delgado habría autorizado, mediante “trato directo”, la elaboración de publicidad municipal con su nombre y rostro en pleno periodo de elecciones. De hecho, esta mañana un grupo de concejales y concejalas de Apruebo Dignidad realizaron una reclamación ante el Tribunal Electoral contra el exedil de Estación Central por “notable abandono de deberes y falta a la probidad administrativa”.

Cerca de las 9:30 horas el actual Secretario de Estado conversó con “Tu día” de Canal 13 y en la instancia, mencionó que “me hubiese gustado que este informe hubiese aparecido mucho antes porque hablamos ya de 6 años, para haberlo enfrentado siendo alcalde como corresponde, pero uno tiene que hacerse cargo de su trayectoria y su historia para lo bueno y lo no tan bueno. Hay que hacerse cargo de los cuestionamientos, pero con altura de miras”

El exjefe comunal aseguró que tanto los viajes de los concejales como los productos de promoción de verano “o ciertas actividades municipales” no fueron objeto del sumario final. “El sumario final se refiere solo a un punto que es un cargo que tiene que ver con el trato directo para poder adquirir o continuar con actividades de verano durante el mes de febrero 2015-2016, casi 6 años”, indicó.

Sobre el punto específico de los viajes de los dos concejales, afirmó que estos fueron aprobados por el Concejo Municipal. En ese sentido sostuvo que “el tema es que en sus viajes tienen un tiempo libre que según la Contraloría no correspondía, nosotros lo acatamos, hicimos la observación y en el informe final antes del sumario dice que fue subsanado”.

En cuanto a la publicidad municipal y que ésta se habría realizado en periodo electoral aseguró: “hablamos de febrero, y las elecciones fueron en octubre. El plazo electoral son 3 meses antes y no 10 meses antes”, además, apunta que los hechos ocurrieron en su segundo periodo (de un total de tres), y que recurrió a un recurso de protección “porque el sumario es por 1 cargo, por haber hecho contrataciones directas que -las permite la ley- pero que a criterio de Contraloría, no tuvieron la suficiente justificación”.

Delgado también realizó un “mea culpa” por los errores que pudo haber cometido durante su gestión municipal y apuntó: “aquí se no se cuestiona que los productos que se contrataron hayan llegado o un sobreprecio, o boletas ideológicamente falsas. Dejamos claro que los productos y servicios que se contrataron, cumplieron y están certificados. Nunca fue eso cuestionado”.

Desde su actual cargo como ministro del Interior, detalló que habló con el Presidente Sebastián Piñera. “Y no le di una explicación diferente a la que doy ahora y la que voy a dar. Da cuenta de una situación que ocurrió hace 6 años y no como ministro”, y subrayó que se descarta el uso de recursos público para campañas, “esto tiene que ver con actividades y quehaceres para la comuna en verano, para la gente”.

Recalcó que el único cargo del sumario es por contratar servicios y productos directamente, sin haberlos licitados y que “nosotros lo justificamos porque no alcanzábamos. Son contratos que extendimos un mes más. Fue un criterio que tuvimos discrepancia”.

Finalmente, sobre la resolución de Contraloría y la reclamación del Concejo dijo ser respetuoso de la institucionalidad, que se deben recabar lo antecedentes y esperar si el Tribunal Electoral Regional declara la denuncia como admisible o no. Sin embargo, puntualizó que “pueden presentarse estos cargos hasta 6 meses por sanciones administrativas después de dejar el cargo, y como llevo más de 1 año como ministro, lo más probable es que no se acoja”. En todo caso, si es que se declara admisible, aseguró que entregará lo antecedentes que correspondan.

A propósito de esta situación, el ministro vocero de gobierno, Jaime Bellolio, indicó: “Cuando algunos tratan de mezclar esa representación administrativa, no por hechos que no se hicieron, sino por actividades que sí se hicieron en donde tenía que decir ‘mira, como estamos aquí ya en la temporada estival, estamos en el verano y que queremos es extender esas actividades a otros lugares’, eso fue lo que representó la Contraloría. Por lo tanto, de ahí a desprender lo que otros han hecho de mezclar políticamente esto y empezar a decir acusaciones y otros, ¿hasta cuando?”.

Añadió que “el ministro ya ha hablado, ya ha dicho exactamente de qué se trataba con todos los detalles y esperamos que ello sea suficiente para aquellas personas que les interesa más la política que la verdad”.

En relación a la reclamación presentada por parte del Concejo Municipal de la comuna ante el Tribunal Electoral Regional (TER), el concejal del Partido Comunista, Pedro Tapia, detalló que en paralelo se está realizando una auditoría externa.

Si bien la la resolución de Contraloría estableció sanciones para aquellos funcionarios que siguen trabajando en el municipio, en el caso del exalcalde no se impuso ningún castigo porque ya no es funcionario municipal y, en su calidad de ministro, no es sujeto de sanciones por parte del organismo. En caso de que el TER acoja la reclamación, Delgado podría quedar inhabilitado durante cinco años para cualquier cargo de elección popular y también para cargos públicos.