Demócratas pide convocar al Cosena y critica a Vallejo: “No deja de sorprender que la ministra diga que no va a tener efecto”

La mañana de este miércoles la directiva de Demócratas -encabezada por su timonel, Ximena Rincón, y vicepresidente Jorge Tarud- llegó hasta La Moneda para entregarle una carta al Presidente Gabriel Boric. En ella, le solicitaron tomar medidas para enfrentar la crisis de seguridad, en particular, convocar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) y decretar estado de excepción en la capital.

En la misiva, la colectividad comprometió su “apoyo a la agenda de seguridad”, algo que han demostrado -dijeron- “en nuestro apoyo a todos los proyectos legislativos, tanto mociones parlamentarias como mensajes del Presidente”, y llamó a tomar medidas “que requieren de la decisión” del Mandatario.

“Dentro de ellas, nosotros estamos pidiendo una vez más, como ya lo habíamos hecho el 13 de noviembre, que se convoque al Cosena. También estamos reiterando algo que pedimos en abril del año pasado, que es el estado de excepción constitucional, ya sea en la Región Metropolitana y en todas aquellas regiones que lo requieran. Y también el uso del 2% (constitucional)”, detalló Rincón.

“Cierre” de fronteras

Por otro lado, la tienda exigió el “cierre de las fronteras” para enfrentar el crimen organizado proveniente de bandas internacionales. “Cuando hoy vemos en las noticias que el Cartel de Sinaloa ya está en nuestro país, como en el pasado ocurrió con el Tren de Aragua, se amerita urgencia en el cierre de fronteras, y que se constituyan los oficios para retomar una agenda con nuestros países limítrofe que permita reconducir a los inmigrantes ilegales”, subrayó la líder de Demócratas.

“Estas son una serie de medidas que hemos presentado al Presidente como solicitud, pero además anunciamos que vamos a presentar un proyecto de ley que corte los beneficios a los que se accede en nuestro país en materia de seguridad social, vivienda, becas o cualquier tipo de apoyo que sea financiado con recursos públicos para quienes delinquen”, agregó la senadora.

Por su parte, Jorge Tarud indicó que también solicitaron que se establezca un “diálogo directo” entre el Presidente Boric y su par de Bolivia, Luis Arce. “Mientras el otro día expulsaban 16 ilegales en un vuelo chárter con un costo tremendo para el país, el mismo día ingresan 40 ilegales por la frontera norte”, acusó.

“Bolivia se ha transformado lamentablemente en un país de tránsito para inmigrantes ilegales y en donde se cuelan delincuentes como el Cartel de Sinaloa y como mafias de Brasil, mafias de todas partes. Entonces hay que cerrar la puerta”, añadió.

Críticas a Vallejo: “No hable en ese tono”

Pese a que distintas figuras han llamado a convocar al Cosena, la ministra vocera, Camila Vallejo, señaló ayer martes que esta medida “no da resultados, más que elaborar una opinión o un diagnóstico”.

Consultada respecto a estos dichos, Rincón respondió: “A mí no deja de sorprenderme que la ministra diga que no va a tener efecto convocar un órgano de esa característica, cuando hoy vemos que todos los días está muriendo gente”.

“La pregunta que hay que hacerle al Presidente es si va a seguir pauteado por el Partido Comunista y el Frente Amplio, y no va a escuchar a quienes tienen que opinar sobre temas tan fundamentales hoy día como es la seguridad. Creo que llegó la hora de actuar, efectivamente. Los diagnósticos están, pero hay que evaluar qué es lo que ha pasado en nuestro país que todos los días siguen muriendo personas”, sostuvo.

Tarud se sumó a las palabras de la senadora y dijo que le parece “increíble que la ministra Vallejo no acepte a quienes tienen experiencia, ahí hay experiencia de los comandantes en jefe, de la Corte Suprema”.

“No hagan eso con la gente que tiene experiencia, porque ustedes no la tienen, ministra Vallejo. Entonces, por favor, no hable ese tono de que ‘ya el diagnóstico está hecho y no sirve para nada’. No, sí sirve y, por lo tanto, ahí recibirán consejos de cómo enfrentar esta situación”, cerró el exPPD.