Desbordes afirma que bajo su administración los toldos azules “van a ser erradicados” de los barrios de Santiago

A un día de asumir la alcaldía de Santiago, Mario Desbordes (RN) afirmó que durante su administración los puestos de comercio ilegal –conocidos como toldos azules– serán erradicados.

Tras una reunión con el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, el excarabinero adelantó que será un trabajo de largo plazo, pero que de todas formas van a concretarlo.

“Tenemos que recuperar para la ciudadanía el espacio público. Actualmente está capturado por organizaciones delictuales, por el comercio ilícito y eso no es tolerable en ningún lugar”, sostuvo.

En esa línea, adelantó que “los barrios como Franklin, Meiggs o 10 de Julio, donde hay talleres mecánicos en la vía pública sin ninguna autorización tirando aceite el día completo, van a ser erradicados. Vamos a dialogar rápidamente y pedirles que se formalicen como corresponde”.

El militante de RN también lanzó una advertencia a los vendedores ambulantes de Estación Central: “Les paso el aviso a los comerciantes que están en la calle Meiggs, a los toldos azules, está lleno de locales desocupados. Los invito a arrendar locales, a pagar patentes, a iniciar actividades en impuestos internos. Yo los voy a ayudar en eso. Permisos en la calle para quienes hoy día están en comercio ilegal no va a haber ninguno. No me llamen para eso, no pierdan tiempo”.

Y agregó: “Si no deciden formalizarse, usaremos las herramientas que nos permite el Estado de Derecho, y respetando los derechos de cada ciudadano para erradicar cualquier actividad no autorizada, punto. Eso se va a demorar, problablemente va a ser díficil y duro, pero es un mandato ciudadano concretarlo”.