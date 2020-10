Desbordes: “El ministro que habla está por el Apruebo ¿Le parece que le conviene la violencia a la causa que yo defiendo?”

Esta mañana, el ministro de Defensa, Mario Desbordes, aseveró que los responsables de los desórdenes de este domingo, como la quema de dos iglesias, fueron provocados por “gente que quiere echar abajo la república”.

En este sentido, y consultado respecto a una eventual infiltración del funcionario de las Fuerzas Armadas que fue detenido ayer por estos incidentes, reflexionó utilizando la tercera persona. “El ministro que habla está por el Apruebo ¿Le parece que le conviene la violencia a la causa que yo defiendo? El ministro de Defensa no tiene ningún interés en que haya esta violencia”, expresó esta mañana en conversación con la radio ADN.

“Descarto que haya estado en labores de infiltrado, recabando información”, añadió.

Consultado si la violencia alterará la intención de voto de los electores este 25 de octubre, expresó: “No lo sé. La gente tendrá que votar en conciencia. Es evidente que algunos tratan de utilizarlo todo”.

Sobre los responsables de los incidentes, expresó que “es evidente que no se trata de la gente que hace campaña por el Apruebo, es gente que quiere echar abajo la república. No el gobierno”.

“Esa gente no es del apruebo ni del rechazo. Yo espero que le ganemos. Nunca he dudado que esta gente siga en la misma porque no le importa el proceso constituyente. Yo espero que no afecte. Las Fuerzas Armadas van a estar para que los locales funcionen”, añadió.

“Fuerzas Armadas no son deliberantes”

Hablando específicamente sobre la detención de un funcionario de la Armada en el contexto de la quema de una de las iglesias ayer por la tarde. “Es un funcionario de la Armada, estaba de día de franco. Es de la dotación base aérea Concón. No sé si fue detenido dentro o en las inmediaciones de la iglesia”, dijo.

“Estaba en manifestaciones violentas. Está puesto a disposición de la justicia”, agregó Desbordes, quien aseguró que “es el único de esta naturaleza (integrante de las Fuerzas Armadas detenido por incidentes) desde que estoy de ministro”.

Consultado si los integrantes de las Fuerzas Armadas pueden participar en manifestaciones, aseveró: “Manifestaciones políticas no (...) hay gente sensible que no pueden hacer una declaración (en referencia al revuelo causado por un comunicado del Ejército sobre la estatua de Baquedano). El punto de discusión es hasta donde llega el punto de deliberación”.

En el caso puntual de este funcionario de la Armada, “no está en el límite de la deliberación”.

“Si es para una campaña de un partido político, no puede. Ayer se supone que era la parte pacífica, una manifestación que plantea reivindicaciones sociales. Pero no en una parte violenta no (...) las fuerzas armadas no son deliberantes”, cerró sobre el punto.

También comentó el hecho de que el presidente Sebastián Piñera no hubiese hablado públicamente durante la jornada de ayer: No sé si estaba presupuestado que hablaran. Lo criticaban si hablaba o si no habló. Él no estuvo ausente, pidiendo información al ministro de Defensa por la labor de las Fuerzas Armadas, al de Interior por Carabineros".