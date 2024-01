Desbordes por crisis de seguridad: “la oposición tiene que dejar de lado este discurso de que el gobierno no ha hecho nada porque no es verdad”

El exministro de Defensa Nacional, Mario Desbordes (RN), se refirió a la crisis de seguridad que enfrenta el gobierno. Bajo ese marco, señaló que el Ejecutivo “ha tomado medidas correctas”, instando a su sector a despojarse de la idea de que no se “ha hecho nada” al respecto. De todas maneras, emplazó al Presidente Gabriel Boric a que “se defina” a si estar con su coalición “que cree que todo lo que tiene que ver con seguridad es sinónimo de represión o apoya a la la ministra (Tohá), se afirma en Socialismo Democrático y con la oposición” para avanzar en la agenda de temas urgentes.

En conversación con Radio Infinita, el también exdiputado fue consultado por uno de los temas que marca la agenda de seguridad: las pensiones de gracia otorgadas a personas afectadas por el estallido social que cuentan con prontuarios penales.

Bajo esa línea, Desbordes señaló que se trata de “una falla institucional. No puede ser tan discrecional la entrega de este tipo de beneficios. Pero también estoy convencido de que alguien dentro del gobierno aprovechó esa falla para otorgar pensiones que hasta ahora no sabemos si es solo por un tema de sensibilidad, lo que pasó el 19 de octubre y después en el 2019, o tiene más que ver con una cuestión política. Y eso es lo que espero que dilucide la Fiscalía”.

En ese marco, respaldó el rol del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien ha sido cuestionado por la oposición debido al panorama con las pensiones de gracia, llegando a apuntar incluso a que su continuidad en el cargo está en “entredicho”.

“Yo no enredaría autoridades que los necesitamos en el rol, además creo que Monsalve está haciendo una buena pega. Por lo tanto, yo intentaría despejar esto, ver quiénes son los responsables, revocar aquellas que están mal otorgadas o donde hay cuestionamiento, mejorar la normativa y apuntar a quien no cumplió bien con ese trabajo. (...) Yo no seguiría intentando sacar al pizarrón un subsecretario que tiene 1500 cuestiones que atender, que está intentando enfrentar la crisis de seguridad, al mismo tiempo de pretender que fuera el responsable de todo esto. Yo creo que no corresponde”, sostuvo Desbordes.

En ese sentido, declaró que “la oposición tiene que dejar de lado este discurso de que el gobierno no ha hecho nada, que está todo malo, porque eso no es verdad. El gobierno ha tomado medidas correctas (...) ¿son suficientes? no, y como oposición le podemos pedir, o incluso exigir, que se adopten varias otras medidas más que complementen lo que ha hecho el gobierno. No me cabe duda que Carolina Tohá, (Eduardo) Vergara y Monsalve han hecho el esfuerzo”.

Bajo esa línea, sostuvo que “esa debe ser la lógica que tenga la oposición”. Asimismo, emplazó al Presidente Boric a que “se defina” a si “está con su coalición que cree que todo lo que tiene que ver con seguridad es sinónimo de represión y se opone a todas las propuestas y las vota incluso en contra de las del propio gobierno, o apoya a la ministra (Tohá), se afirma en Socialismo Democrático y con la oposición y sacamos adelante una agenda con medidas y con temas legislativos que son urgentes”, marcó el exparlamentario.

De este modo criticó la primera actividad del Mandatario tras el regreso de su descanso. “Yo no tengo problemas con las caletas con perspectiva de género, pero que el Presidente vuelva de vacaciones cuando ha habido eventos gravísimos los últimos días y su primera pauta sea esa, nos demuestra que no logra entender cuál es la prioridad para los chilenos”, señaló.

En ese sentido, señaló que comparte las declaraciones de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien calificó a una parte del Ejecutivo como “una tropa de jovencitos arrogantes”. Esto, según explicó Desbordes, ya que “lo de la arrogancia está demostrado (...) la mayoría no ha tenido otro trabajo que no sea el ser diputado directo de la universidad. Muchos de ellos provienen de la elite chilena, eso es verdad también. No tendría por qué ofenderles”.