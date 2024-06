Desbordes responde a Irací Hassler: “Intenta insistir en esta estrategia fracasada que es lo que intentaron con sus amigos del INDH”

Quedan menos de cuatro meses para las elecciones municipales de octubre y, pese que aún no se inscriben las candidaturas, la carrera por la alcaldía de Santiago (la denominada madre de todas las batallas), parece ya haber tenido su punto de inicio.

Este fin de semana, la actual alcaldesa, Irací Hassler (PC), quien buscaría la reelección, y el precandidato de Chile Vamos, el exministro de Defensa, Mario Desbordes (RN), se enfrentaron luego de que la primera apuntara al también extimonel de RN en una entrevista a La Tercera, en la que también dijo no tener complejos para trabajar en seguridad.

Consultada puntualmente por cómo ha visto los primeros pasos de Desbordes como precandidato, la jefa comunal comunista aseguró: “Habrá momentos de discutir. Sin embargo, sería bueno que en vez de desviar la atención en ciertos elementos, él pueda despejar y colaborar con la justicia en temas que se han planteado. Y que en vez de dedicarse a hablar de mí, pudiéramos, en su momento, hablar de la comuna”.

Hassler hacía alusión a la investigación realizada en la llamada Operación Topógrafo, en la que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) acusó presuntos delitos de tráfico de influencia en el nombramiento de la ministra María Teresa Letelier en la Corte Suprema, a propósito de supuestas maniobras del exjuez de la Corte de Apelaciones de Santiago Juan Antonio Poblete, y mencionara al exministro Desbordes.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ingresó una querella ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, el mismo que esta semana acogió un recurso de reposición del abogado Agustín Martínez Costa, en representación del expresidente de RN, y la declarara inadmisible.

Desbordes responde a Hassler: “Intenta desviar la atención de su pésima gestión”

“Creo que la alcaldesa intenta desviar la atención de su pésima gestión. Es eso lo que motiva toda esta operación política de sus aliados, sus socios del INDH, que se cayó a pedazos, que ya fue rechazada como tal. Y además, lo que busca es empatar. Ella sigue estando cuestionada e investigada en la causa por Sierra Bella”, aseguró Desbordes consultado por este medio sobre la declaración de la alcaldesa.

“Lo que quiero es discutir sobre la pésima gestión de Irací Hassler, que tiene al centro, a los barrios, a todo Santiago abandonado. La vamos a ver vestida de carabinera probablemente mañana, intentando hacer creer a la gente que hoy día está a favor de la seguridad, pero los ciudadanos de Santiago no olvidan que se ha opuesto siempre a todos los temas que tienen que ver con seguridad y, por lo tanto, por mucho que haga show hoy día intentando aparecer como una detective más, la gente no le cree”, añadió el exministro.

Desbordes responde a Irací Hassler: “Intenta insistir en esta estrategia fracasada que es lo que intentaron con sus amigos del INDH”. En la imagen, de izquierda a derecha, Mario Desbordes e Irací Hassler.

Junto con ello, el también excandidato presidencial de RN acusó que “lo mismo pasa en salud, donde ha deteriorado la salud; en la educación ha habido un deterioro en general. Se llenó de cientos de operadores políticos. Esta es la alcaldesa que ha dilapidado los recursos públicos de la manera más asquerosa en toda la gestión, en toda la historia, de la Municipalidad de Santiago”

Y agregó: “Hay miles de funcionarios públicos nuevos que son de su partido, que no hacen la pega, que no son capaces, que son personas con muy bajas capacidades, que han pasado a llevar a los funcionarios públicos de carrera del municipio, que llevaban treinta o cuarenta años trabajando y que, en el mejor de los casos, han ido a calentar un asiento”.

“Esa es la desesperación que tiene la alcaldesa, que no puede entrar en el debate de fondo. Primero, de cuál ha sido su historia política, que es bien breve pero bien lamentable; oponiéndose a la seguridad, el orden, a la limpieza, llamando a los comerciantes ambulantes ilegales a instalarse en la comuna, etcétera; y por otro lado, su mala gestión como alcaldesa: educación, salud, cultura, adultos mayores, seguridad, van a ser una muy compleja herencia que va a dejar esta mala alcaldesa y por eso ella intenta insistir en esta estrategia fracasada que es lo que intentaron con sus amigos del INDH para desviar la atención de lo principal”, señaló.

Aludiendo a la cuenta pública que la jefa comunal realizó esta mañana en el Teatro Municipal de Santiago agregó: “Ella va a perder el 27 de octubre y por eso monta este show con orquesta de despedida, pero incluso ese show con orquesta de despedida que hizo esta semana, le está costando un dineral a los vecinos de Santiago. Se están gastando fondos públicos y está siendo cuestionada incluso desde el Partido Socialista”.

Asimismo, el precandidato a alcalde del bloque opositor señaló que “Irací Hassler le debe una explicación a los vecinos de Santiago por los miles de millones de pesos que ha tirado en operadores, en contratar a personas de su partido, por cientos, por miles, mil quinientos, quizás más, y lo peor de todo, cómo ha deteriorado la gestión del municipio y espero que no siga eludiendo el debate, que no se siga escondiendo y sea capaz de debatir en serio respecto de lo que hasta ahora -más que ha hecho- lo que no ha hecho”.

“Aunque se vista de carabinera, la gente no le cree nada, porque la gente sabe que ella era del corazón del octubrismo más duro, que maltrató carabineros y que fueron capaces, incluso, de destruir una parte del centro de Santiago”, concluyó Desbordes.