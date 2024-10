Desde “un cambio absoluto de enfoque” hasta “otra promesa incumplida de este gobierno”: las reacciones al proyecto que pone fin al CAE

Luego de que esta noche el Presidente Gabriel Boric diera a conocer el proyecto que ingresará este martes al Congreso y que busca poner fin al Crédito con Aval del Estado (CAE), así como fijar un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior, se generó una serie de reacciones de parte de parlamentarios de diversos sectores, con los legisladores oficialistas apoyando la iniciativa y con sus pares de la oposición cuestionando una serie de elementos contenidos en el anuncio.

En su alocución, el mandatario destacó que la iniciativa deja atrás el CAE, establece los lineamientos para condonar a todos los deudores -aunque no a todos por igual-, se aparta a la banca de la ecuación y se da paso al Financiamiento Público para la Educación Superior (FES), un sistema en el cual los alumnos no pagarán aranceles -solo un copago el 10% de mayores ingresos- y se pagará con una retribución tras incorporarse al mundo laboral, que no podrá ser superior al 8% de sus ingresos y por un período proporcional al tiempo de su estudio.

Al respecto, el diputado socialista Juan Santana, integrante de la comisión de Educación de la Cámara, destacó que “este proyecto es un cambio absoluto de enfoque porque la banca y los créditos ya no serán parte de la educación superior. La nueva regulación anunciada por el presidente de la República no entiende al estudiante como un deudor, concepto completamente impropio en el ámbito educativo, e incorpora una retribución que estará sujeta a la situación en la que se encuentra cada persona que accede a este mecanismo”.

En este sentido, emplazó a la oposición a definir si apoyarán el nuevo sistema y destacó la necesidad de tramitarlo con la mayor rapidez.

“Ahora le tocará a la oposición tomar una postura sobre este tema, si están o no por perpetuar el negocio de los bancos en universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales. Esperamos que se tramite con máxima celeridad y que no haya ninguna razón para darle un portazo a todas las familias que abrazan la ilusión de aliviar el agobio económico al que se sometieron por estudiar”, relevó.

Desde la otra vereda, la diputada Marcia Raphael (RN), quien también integra la comisión de Educación, expresó que “el Presidente Boric, coincidentemente a tres semanas de las municipales, anuncia un proyecto que solamente beneficia a 75.000 personas de un universo de más de un millón de deudores. Es decir otra promesa incumplida de este gobierno. La verdad que este sistema FES deja muchas dudas y pocas certezas en cómo se va a financiar , a quién va a condonar y cuáles son los beneficios tributarios que tendrán las personas que van al día con su CAE”, sostuvo.

Por su parte, el frenteamplista Diego Ibáñez, calificó el anuncio del mandatario como “muy importante” y recordó que era un “compromiso de campaña”.

En este sentido, destacó que “se ingresa ya el día de mañana (martes) al Congreso y, por lo tanto, se cumple con este ítem”.

Al igual que el diputado Santana, Ibáñez destacó que “creo que es muy importante que los parlamentarios de derecha también se allanen a aprobar. ¿Por qué? por responsabilidad fiscal, por economía, porque hoy Chile quema impuestos de todas y todos los chilenos en beneficio de los bancos por deudas que nunca se van a terminar finalmente pagando”.

“Esto es muy importante para destinar esos recursos a la educación escolar, a la infraestructura de las escuelas y en largo plazo que Chile no siga perdiendo recursos que son de todas y todos los chilenos”, cerró.

En tanto, desde la bancada republicana, el diputado Stephan Schubert, destacó que “en su tercer año de gobierno, y en plena época electoral, el gobierno finalmente presenta su proyecto de ley de condonación al CAE. Esto lo hace sin indicar lo más importante: ¿Cuánto va a costar? ni tampoco indica cómo lo va a financiar. Establece tres puntos, en términos muy genéricos, que por supuesto tendremos que estudiar con posterioridad, pero cabe hacer presente que la oferta del Presidente tiene que ver con la condonación universal, y lo que ha señalado hoy día está lejos de aquello”.

Asimismo, criticó que con este proyecto se inyectarán recursos a la educación superior, “en circunstancias que todos señalan, en materia educacional, que debe invertirse más bien en la educación parvularia”, por lo que acusó una “desconexión” del Presidente Boric con las necesidades de los chilenos y señaló que con la condonación del CAE el mandatario “está guiándose por ideología, desapegado de la realidad”.

También se refirió al anuncio la diputada Karen Medina, de la bancada de Demócratas y Amarillos, quien sostuvo que “si bien da algunos lineamientos, no nos queda suficientemente claro hasta ver el escrito, sobre el cual nos vamos a poder ya expresar con más claridad”.

“Si bien hoy día yo rescato que haya tomado nuestras propuestas, como es también favorecer a aquellos que ya pagaron y que asumieron su deuda con el Estado con alguna especie de retribución en los impuestos, también direcciona distintos tipos de deudores, hay que ver de qué manera los van a reconocer y cuáles van a ser los beneficios puntuales”, agregó.

Destacó que “eso es importante saber para ver si arroga mucho gasto fiscal y si esto está considerado también dentro de la parte económica del proyecto. Y no me queda claro lo del FES, porque ya sacamos los bancos del escenario de esta mesa de financiamiento, por lo tanto quien debería hacerse cargo es el Estado, de lo contrario en algún momento se va a cortar la cadena según cómo vayan asumiendo los futuros deudores, asumir el costo de lo que va a ser estudiar”.

Por su parte, la senadora republicana Carmen Gloria Aravena se mostró contraria a la eliminación del CAE, al afirma que el país no está hoy en condiciones de asumir la deuda que dejará la eliminación del actual sistema.

“No creo que sea una buena señal lo anunciado hoy día por el Presidente, hay muchísimas personas que sí están pagando el CAE, además el CAE es un porcentaje del sueldo muy bajo y por otro lado no se paga cuando la persona está cesante, por lo tanto creo que la solidaridad con que muchos han estudiado en Chile debe mantenerse”.

Agregó que “es un tema también de responsabilidad y hoy día el país no está en condiciones de asumir la deuda del CAE, que hoy día ya sería una deuda absolutamente estatal y los bancos ya no tendrían ninguna injerencia en esto, creo que administrar algo así es complejo”.

En tanto, la diputada del FA Emilia Schneider destacó que “el gobierno del Presidente Gabriel Boric cumple sus compromisos y tiene una firme convicción con los cambios que Chile necesita”.

En este sentido, destacó como “muy relevante” el anuncio hecho por el mandatario, al señalar que “necesitamos un plan de condonación que le de una respuesta a las casi dos millones de familias que han tenido que vivir acogotadas por estos abusos. Necesitamos un nuevo mecanismo de financiamiento para la eduación superior que le de certeza a las y los estudiantes del futuro que se va a financiar su derecho a la educación superior”.

Al igual que sus pares oficialistas, la diputada de la comisión de Educación llamó a la derecha a tener una “voluntad de llegar a acuerdos” para así “darle una respuesta a la ciudadanía que está mirando atentamente este debate”.