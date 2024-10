Desde Marcela Cubillos a Tomás Vodanovic: los candidatos que no quisieron debatir

“No validaré con mi presencia la candidatura de Marcela Cubillos Hevia, candidata de la ex Lista del Pueblo. Su candidatura es una maniobra burda de la izquierda que pretende engañar a los vecinos usando de mala fe la coincidencia de nombres”.

Con esas palabras y fiel a su estilo más confrontacional la exministra de Educación y candidata a la Municipalidad de Las Condes, Marcela Cubillos, se excusó de participar del programa Aquí se debate, de CNN Chile, el pasado 15 de septiembre.

La exsecretaria de Estado fue la única candidata que no llegó a la instancia y, de hecho, con el periodo formal de campaña ya finalizado, nunca asistió a algunos de los debates en los que los candidatos a la alcaldía de Las Condes -Constanza Schönhaut (FA), Ángel Rozas (PDG), Igor Contreras (AVP), Marcela Cubillos Hevia (PH) y Catalina San Martín (Ind.)- expusieron sus propuestas para la comuna.

“No es la primera vez que empezamos así los debates. Yo creo que es una falta de respeto que los vecinos no puedan ver qué propuestas tiene más allá de su campaña, que es bastante odiosa”, apuntó Marcela Cubillos Hevia en esa ocasión.

28/02/2020 RENUNCIA LA MINISTRA DE EDUCACIÓN, MARCELA CUBILLOS Y ASUME LA CARTERA EN FORMA INTERINA EL SUBSECRETARIO RAÚL FIGUEROA Mario Tellez/La Tercera

En todo caso, la también exconvencional constituyente no es la única candidata a las elecciones municipales y de gobernadores que ha decidido no asistir a los debates, sino que es parte de un reducido grupo de aspirantes en el que también se encuentran la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC); el candidato a la misma municipalidad, Mario Desbordes (RN); el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA); el jefe municipal de La Reina, José Manuel Palacios (UDI); y el candidato a gobernador metropolitano, Carlos Pichuante, del Partido Alianza Verde Popular.

Lo cierto es que el caso de Cubillos ha sido quizás uno de los más notorios. Y es que la exministra ha sido varias veces emplazada por su ausencia en los debates.

Por ejemplo, en entrevista con La Tercera, la actual concejala de Las Condes, Catalina San Martín, dijo que “me he topado con ella de pasada dos veces. Lamentablemente, no hemos podido debatir (...). Tomar la actitud de no ir a ningún debate, de hacer como que tus otros contendores no existen, es una actitud de altanería que no representa lo que las personas están esperando hoy de quienes estamos en política. Tenemos que dar la cara”.

San Martín incluso invitó a debatir solamente a Cubillos en la Confitería Torres de Las Condes, sin embargo, la exministra tampoco llegó. “Estábamos esperando a ver si llegaba, ya han pasado 11 minutos y no se ha presentado (...). Le enviamos correo electrónico, la emplazamos por redes sociales, la emplazamos a través de televisión y no hemos recibido ninguna confirmación”, acusó la edil en sus redes sociales.

Irací Hassler desmintió a Mario Desbordes.

Los candidatos a la Municipalidad de Santiago, Irací Hassler (PC) y Mario Desbordes (RN) tampoco se han mostrado en los debates por la comuna. De hecho, este miércoles al programa Chile Elige, de 24 Horas, ninguno de los dos llegó a participar y solamente estuvieron Karen Osorio (PDG), y los independientes Rosario Carvajal y Gaspar Ortiz.

Según explican desde el equipo de Desbordes, si bien durante dos meses se aceptó participar en debates, estos se terminaron suspendiendo debido a la ausencia de Hassler. Por lo mismo -dicen- se determinó privilegiar el espacio en la agenda para estar en terreno.

Desde el equipo de Hassler, en tanto, desmienten esa versión y aseguran que la alcaldesa siempre manifestó su disposición para asistir a los debates con todos los candidatos, pero que el exministro no habría aceptado participar.

Otro de los postulantes que ha sido emplazado a participar de los debates es el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios (UDI). “Y qué pasó con el debate, señor Palacios. Todavía lo esperamos”, apuntó en un video de Instagram la candidata oficialista a esa municipalidad, Marilen Cabrera (AH), acompañada de los candidatos al concejo municipal de la comuna.

En el equipo de Palacios, por su parte, indicaron a este medio que siempre van a optar por enfocarse en el trabajo en terreno con los vecinos y no a entrar en debates que expongan al jefe comunal.

03/09/2024 TOMÁS VODANOVIC, CANDIDATO A ALCALDE POR MAIPU MARIO TELLEZ / LA TERCERA

El actual alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA), es otro de los jefes municipales que no ha llegado a los debates por la elección en la comuna. Ahora bien, según explicaron desde su equipo, durante la campaña solamente hubo dos instancias de ese tipo, a las que por problemas de agenda no pudieron asistir.

Por último, la carta a la gobernación metropolitana, Carlos Pichuante, tampoco ha participado de los debates, a tal nivel, que incluso durante el miércoles en el programa Chile Elige, los otros aspirantes al gobierno regional bromeaban que todavía no habían tenido la opción de conocerlo.