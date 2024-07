Dichos de Francisco Vidal sobre competencia de TVN desatan críticas y canal público se desmarca

“La pregunta de fondo que ustedes van a tener que resolver a través del trámite parlamentario, es si Chile necesita, quiere o desea tener una televisión pública. La alternativa es no tenerla y voy a dar mi opinión personal, no tener la televisión pública en el ecosistema de medios de televisión, implica que los chilenos se van a informar, entretener -y me interesa mucho, informar- por parte de dos grupos económicos, el grupo Luksic, Canal 13; y el grupo Heller, Megavisión; y unos gringos que andan circulando en Chilevisión que se van cambiando de propiedad”.

Ese fue el mensaje que lanzó el presidente del directorio de Televisión Nacional a los diputados de la Comisión de Cultura, en la sesión de este miércoles, en el contexto de la presentación del Ejecutivo sobre el proyecto de ley que modifica la gobernanza de la señal pública.

Las aseveraciones, que Vidal remarcó que las hacía “a título personal”, generaron la respuesta del canal público. Este jueves, por medio de un comunicado, TVN se desmarcó y respondió que los dichos del exvocero de gobierno son “opiniones críticas referidas a otros canales de televisión de nuestro país, declaraciones que fueron formuladas a título personal”.

A la respuesta de la señal pública se sumaron los otros canales que fueron mencionados por Vidal.

“Canal 13 rechaza y lamenta las declaraciones del presidente del Directorio de TVN, Francisco Vidal, emitidas ayer en la Cámara de Diputados, las que son ofensivas para los equipos humanos de nuestra estación, constituyen una muestra de un profundo desconocimiento de la ley que rige a los canales de televisión abierta, y dan cuenta de una odiosidad inexplicable hacia la participación del sector privado en los medios de comunicación”, respondieron desde dicha señal televisiva.

Sin embargo, Canal 13 no se quedó ahí, asegurando que las palabras del exministro “muestran un profundo desconocimiento de la ley que exige a todos los concesionarios de televisión abierta garantizar el pluralismo, respetar la democracia y los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, entre otras obligaciones”.

Posteriormente, fue Mega quien se sumó a las réplicas, desde donde aseguraron: “Lamentables y preocupantes palabras que buscan sembrar un manto de dudas en torno al rol la televisión privada en Chile”.

“Nuestro país necesita de canales de televisión sólidos y estables, que conecten con las personas en sus más diversas condiciones y que sean responsables en sus orientaciones programáticas. Sin embargo, levantar cuestionamientos tan livianos es un ataque a la industria de la televisión en su conjunto”, cerraron.

Chilevisión, en tanto, afirmó que con sus dichos, Vidal “está denostando injustamente el profesionalismo, la independencia, la rigurosidad y la honestidad de los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en nuestro canal”.

El retroceso de Vidal

Frente a la arremetida de las señales televisivas, el presidente del directorio de TVN retrocedió en sus dichos.

“Puede ser que una vez más me traicionó el tono, el haber personalizado creo que fue un error”, reconoció Vidal en conversación con el Diario Financiero.

“En el marco de la más absoluta libertad de expresión, creo que la esencia del canal público genera mayor diversidad y otros puntos de vista; y en consecuencia, creo que todo el debate que estamos teniendo en el Congreso en el proyecto que persigue el financiamiento público de las líneas públicas de TVN se da en el contexto de un sistema de TV abierta, donde para mí es imprescindible la mirada de un canal público en toda su pluralidad, que, por lo demás, coexiste con la televisión privada y sus legítimas líneas editoriales”, aseguró el exvocero.

Vidal, además, detalló que “la defensa de la TV pública se da en un contexto de la presencia relevante de canales privados, que tienen todo el derecho a existir y tener su línea editorial; y pensando en los ciudadanos, al país le hace bien que en un sistema muy pequeño, solo siete canales de TV abierta -de los cuales solo cuatro son sustantivos en audiencia, en donde solo uno de esos cuatro es una TV pública- que conviva y que la suma de esas miradas satisfaga la mayor riqueza de esa información”.

Las otras polémicas

En todo caso, esta no es la primera vez que el exministro se ve enfrascado en una polémica. La más reciente fue en abril de este año cuando acompañó al entonces candidato de su partido, Reinaldo Rosales (PPD), quien competía en las primarias del oficialismo para definir al contendor de ese bloque para la elección municipal de octubre. “Ayudaré en lo que se pueda”, afirmó en esa oportunidad, en medio de los cuestionamientos de la oposición por estar ejerciendo una “doble función”.

Previo a eso, se vio envuelto en otra controversia a raíz de la invitación del artista mexicano Peso Pluma al Festival de Viña del Mar de este año.

Esto, porque el directorio del canal público, por medio de una declaración, pidió el martes 16 de enero a la comisión organizadora del Festival “cancelar la invitación formulada” al referido cantante.

Sin embargo, el 28 de ese mismo mes, y luego de entrar al debate la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo -quien había asegurado que el gobierno “no está de acuerdo con la censura”-, Vidal afirmó: “Me arranqué con los tarros y eso fue un error”.