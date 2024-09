Dichos de Tohá sobre cifra de homicidios levantan críticas transversales y Comisión de Seguridad alista maratónica sesión

Una lluvia de críticas ha caído sobra la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD). Esto luego de que el sábado, al término de una fiscalización del Plan 18 Seguro, en el marco de las Fiestas Patrias, la autoridad señalara que la cifra de homicidios alcanzada hasta ese día es “similar” a la de otros fines de semana.

“Como número, como cantidad, es similar a los homicidios que hay los fines de semana. No se distancia mucho de un fin de semana”, sostuvo. Junto con eso, en esa misma vocería agregó: “El problema es que como estos fueron varios fines de semana seguidos, como número, es un número muy alto y por lo mismo preocupante”. Como antecedente, según datos del gobierno durante las Fiestas Patrias del año pasado se registraron 31 homicidios entre el 15 y el 19 de septiembre. Este año, con más feriados, la cifra iba en 25 homicidios al sábado en la tarde.

Las palabras de Tohá generaron duros cuestionamientos. Y no solo de la oposición, sino que incluso dentro de la propia alianza de gobierno, desde donde acusaron a Tohá de “normalizar” estas cifras con sus palabras.

Por ejemplo, el diputado Raúl Soto, del PPD, el mismo partido de la ministra, afirmó que “yo no creo que sea bueno bajarle el perfil o normalizar la violencia y los asesinatos en nuestro país. Estamos ante una grave crisis de seguridad, hay que asumirla como tal y actuar en consecuencia, con mano dura, firmeza y decisión”. El senador Fidel Espinoza, del Partido Socialista (PS), publicó en su cuenta de X que “esta frase es como normalizar los homicidios (...). Una pésima cuña de la ministra en lo relacionado a los crímenes, que es el principal dolor de cabeza del país”.

En esa línea, el jefe de la bancada de diputados PPD e independientes, Jaime Araya, dijo que “no comparto el enfoque de la ministra del Interior. No corresponde minimizar ni normalizar las cifras de homicidios cometidos. Son cifras que no teníamos y que ahora tenemos”.

De todas formas, Araya hizo un llamado a la oposición a “actuar con responsabilidad y trabajar en propuestas de mejora de las medidas existentes y no en ocasionales frases desafortunadas”.

FOTO: DEDVI MISSENE

El líder de los diputados del PPD hacía referencia a que la oposición ha sido particularmente crítica de los dichos de la ministra. Por ejemplo, el diputado republicano Cristián Araya -también integrante de la Comisión de Seguridad- dijo que sus palabras “resultan impresentables. Frente a la crisis de seguridad, lo único que vemos es una ministra del Interior como una comentarista más (...). Lamentablemente, sobre ella descansa la responsabilidad de enfrentar al crimen organizado y al narcotráfico. Sin embargo, lo único que hace es intentar que los chilenos se acostumbren a la ola de homicidios. Esto es impresentable y exigiremos que vaya a dar explicaciones al Congreso Nacional”.

Sebastián Cisternas/Aton Chile

La “exigencia” ya está encaminada. La presidenta de la Comisión de Seguridad de la Cámara, la diputada Gloria Naveillan, adelantó que pretenden invitar a la secretaria de Estado a esa instancia. “Decir que más de 25 asesinatos en un fin de semana XL es una cifra habitual es pretender normalizar algo que no es normal. Acá lo que hay que hacer es una estrategia, para eso se requiere una comisión de expertos en seguridad que no sean necesariamente políticos. No podemos seguir con estas cifras”, manifestó.

Sin embargo, como el Presidente Gabriel Boric estará de gira en Estados Unidos, a Tohá le corresponderá asumir la vicepresidencia de la República. En ese entendido, en la oposición admiten que difícilmente podrá concretarse una visita de Tohá a la comisión esta semana.

También en una posición crítica, el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, el legislador Iván Flores (DC), aseveró que “no es posible que las autoridades de gobierno se conformen con cifras que son parecidas a la del año pasado o en períodos anteriores. 50 fallecidos en las carreteras (...) no nos puede dejar tranquilos. Mucho menos los, hasta el sábado, 25 asesinatos. No podemos normalizar esa cifra, no podemos conformarnos en pensar que esto ya venía ocurriendo”.

Flores, además, adelantó que hasta total despacho, hasta que las velas no ardan, para poder despachar el último proyecto que la comisión tiene del fast-track de seguridad. Después de eso, el martes, ya no tenemos nada como Comisión de Seguridad del fast-track. Lo hemos despachado todo, el 100%”.

Y agregó que “lo que va a hacer la Comisión de Seguridad es despachar sí o sí, porque la semana pasada yo había convocado hasta total despacho, pero el gobierno pidió una semana más de plazo, toda la semana regional, para poder hacer algunos ajustes (...) respecto a narcofunerales”.

Desde el Partido Socialista, algunos parlamentarios optaron por defender a la ministra. El diputado Raúl Leiva, de la Comisión de Seguridad, afirmó que “en caso alguno la ministra ha normalizado el número de homicidios. Todo lo contrario: da cuenta de una crisis, y ella misma señala que detrás de cada persona fallecida hay una familia y un drama muy complejo que debemos, entre todos, solucionar”. El diputado Jaime Naranjo (PS) complementó que “las palabras de la ministra han sido malinterpretadas. No es que ella se haya conformado con el número de homicidios (...), sino que, por cierto, lamentarlos”.

En esa línea, ayer, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, defendió a Tohá y enfatizó que “no hay normalización”. Y planteó que “cualquier homicidio es fuente de preocupación y de todo el despliegue del Estado, de los distintos organismos, de las policías, con el propósito de minimizar su ocurrencia. No vamos a naturalizar la comisión de homicidios”.