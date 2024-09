Diego Vela en staff de la OCDE: Tohá afirma que “está calificado para el cargo” tras críticas de “amiguismo” de la oposición

La ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó las críticas de parlamentarios de la oposición por la designación de Diego Vela en el equipo de la OCDE, donde será parte del staff del embajador Hernán Frigolett, representante permanente de Chile ante la entidad internacional.

Fueron los los diputados, Stephan Schubert y Catalina del Real (IND-Republicanos), quienes calificaron la designación como un acto de “amiguismo” por parte del Presidente Gabriel Boric, considerando la cercanía con Vela.

Ante esto, la ministra Tohá fue consultada en su conversación con Meganoticias, en donde descartó que el caso fuera un acto de nepotismo, afirmando que “cumple todos los requisitos para ello”.

Junto con ello, explicó que el equipo consiste en un grupo de seis consejeros qu están a cargo de “darle seguimiento a las distintas, digamos, proyectos y áreas donde Chile está involucrado”. Añadiendo que “Diego Vela fue nombrado en uno de esos cargos y cumple todos los requisitos para ello”.

En esa línea, remarcó los logros del expresidente de Revolución Democrática. “Él es un economista destacado en su trayectoria como estudiante, es magíster en economía, es magíster en sociología económica, además de presidente de un partido trabajó en América Solidaria, trabajó en el Senado, trabajó en Mideso, trabajó en Educación 2020″, destacó.

Además, hizo énfasis en que “el haber sido presidente de un partido no lo inhabilita para ejercer su profesión”. “Está calificado para el cargo. Y nosotros no somos partidarios de la gente que por algún periodo de su vida cumple un rol en la política, quede inhabilitado para desarrollar su profesión. No creemos que eso sea bueno”, concluyó.