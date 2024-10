Diputada Yeomans (FA) afirma que Irina Karamanos no cometió ninguna irregularidad: “No hay nada (...) no hay antecedentes”

En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, la diputada frenteamplista Gael Yeomas, se refirió a la vinculación de la exprimera dama, Irina Karamanos, al denominado caso líos de platas políticas, relacionado al traspaso de dineros desde reparticiones públicas a fundaciones, mayoritariamente ligadas a Revolución Democrática (RD).

Esto, luego de un reportaje de BioBio, el que reveló un informe de la Policía de Investigaciones (PDI) con presuntos traspasos que la expareja del Mandatario habría realizado a la Fundación ProCultura durante la campaña presidencial de Gabriel Boric en 2021.

Así las cosas, la misma Karamanos desmintió rápidamente la situación a través de un comunicado, y anoche, anunció la entrega de sus cartolas bancarias a la Fiscalía.

Bajo este marco, la diputada del FA sostuvo que “es una burla el tratar de comparar, de emparejar la cancha entre lo que se le acusa a Irina, que además ella descarta, que son estos abonos y los casos de corrupción que hemos visto, inclusivo el alero del caso Convenios”.

FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

“Más allá de que yo conozca o no a Irina, lo que yo pueda tener de expectativa de ella y de su actuar, tiene que ver con lo irracional que es comparar que a ella le hayan abonado 900 mil pesos, aproximadamente mensuales, con los 17 millones de pesos de Marcela Cubillos mensual”, agregó.

En esa línea, aseguró que “Irina tendría que haber trabajado 35 meses para ganar lo que Marcela Cubillos ganó en dos meses”.

Dicho eso, dijo que desde la oposición se busca generar una especie de empate. “Lo digo directamente, creo que Evelyn Matthei busca empatar por no hacerse cargo de los casos de su sector político, porque con Luciano Rivas, el gobernador regional de la Araucanía, ella hace tres semanas dijo que no había ningún tipo, y le voy a decir con sus propias palabras, ella dice ‘ahora no hay nada que apunte a Luciano Rivas’. Eso lo planteó hace tres semanas atrás, cuando Luciano Rivas es imputado, su jefe de gabinete ha sido formalizado”, dijo.

“De hecho, la gobernación regional de la Araucanía está siendo investigada por una cantidad de recursos bien diferente, inclusive a los otros convenios. Acá que se transparente todo, y por eso me parece bien la acción de Irina de enviar su cartola histórica. En fin, yo creo que eso es lo positivo, y que ahí las instituciones digan lo que hay”, añadió.

Tras ser consultada sobre si cree que Irina Karamanos no cometió ninguna irregularidad en este caso, Yeomans respondió: “No, no hay nada (...) No hay antecedentes de por medio y se hacen acusaciones sumamente graves sin antecedentes”.

Por último, la diputada descartó conocer al fundador de ProCultura, Alberto Larraín.