Diputado Aedo (DC) se alinea con Matthei y acusa que inversión eléctrica es frenada por “sobreideologización” de La Moneda

Los cuestionamientos a La Moneda de la candidata presidencial de la UDI y RN, Evelyn Matthei, a propósito del megacorte de luz de este martes, encontraron respaldo en el diputado democratacristiano y segundo vicepresidente de la Cámara Baja, Eric Aedo.

En específico, las declaraciones de la ex jefa comunal apuntaron a responsabilizar a la administración del Presidente Gabriel Boric por el masivo apagón eléctrico, basando su argumento en un supuesto bloqueo del Ejecutivo a la inversión privada en materia energética.

“Quienes hoy son gobierno y sus funcionarios han bloqueado las inversiones en el ámbito eléctrico por la permisología, el fundamentalismo ambiental y una hostilidad permanente en contra de los privados”, escribió este miércoles en su cuenta de X.

En la publicación en sus redes sociales, la exalcaldesa de Providencia añadió que “de seguro ahora, tras la supuesta indignación, vendrán las amenazas del Presidente con caducar permisos o concesiones, sin tener un mínimo de mea culpa por reducir e impedir las inversiones necesarias en infraestructura que se requieren con urgencia en nuestra matriz energética”.

07/01/2025 - ALMUERZO MATTHEI - Mario Tellez / La Tercera

La abanderada de Chile Vamos apuntó más tarde en un video que dicho bloqueo sería “por un tema de una hostilidad permanente hacia la empresa, por un tema de una permisología asfixiante y también por un ecologismo radical y malentendido”.

En diálogo con Radio Universo, el parlamentario falangista reconoció que dichas acusaciones de la candidata Matthei le hacen sentido.

“Yo creo que ese excesivo ideologismo para tomar decisiones en el ámbito económico y el desarrollo de nuestra infraestructura se ha acentuado en este gobierno. Yo eso creo que ahí hay un punto”, partió diciendo.

En ese sentido, sostuvo que la presidenciable de la oposición “tiene un punto en cómo ha crecido esa excesiva permisología, ese ideologismo que no nos ha permitido ir mejorando la concreción de proyectos principalmente de tendidos o de líneas eléctricas de alto voltaje. No solo en el norte. Yo lo he visto acá en la Región del Biobío”.

-¿Usted cree que ese excesivo ideologismo ha frenado la inversión necesaria para temas tan estratégicos como la inversión en infraestructura eléctrica?

Ante esta consulta, Aedo fue enfático: “Yo creo que le ha frenado”.

Y luego agregó: “Yo comparto que hay una mirada sobreideologizada para aprobar inversiones que son necesarias para el país”.

Con todo, el diputado DC enfatizó que si bien la permisología, a su juicio, se ha acentuado en el actual gobierno, es un problema que se arrastra de administraciones anteriores. “Somos excesivamente burocráticos, sea un gobierno de izquierda, de centro o de derecha. Y esa burocracia ahí no tiene ya color ideológico. Es simplemente que somos tramiteros, hemos llenado al Estado de funcionarios públicos, se ha contratado un millón de personas en las últimas décadas, y la verdad es que los niveles de eficiencia en la toma de decisiones sigue siendo bien mediocre”.