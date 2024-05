Diputado Becker (RN) no da unanimidad para que Luis Thayer exponga en comisión de Gobierno Interior por Ley de Migraciones

La tarde de este martes, en el marco de una sesión de la comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, el parlamentario Miguel Ángel Becker (RN) “vetó” la participación del director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer.

Esto, en el contexto de la tramitación de la Ley de Migraciones que se desarrolla en la instancia legislativa que es presidida por la diputada Joanna Pérez (Demócratas).

En medio de la discusión, el legislador sacó una foto en la que supuestamente aparece Thayer -que estaba presente en la sala- en una marcha pro migración, y en la que se ve un cartel que tiene la frase “ningún ser humano es ilegal”.

“Quiero plantear mi preocupación por esta foto, donde aparece acá nuestro directo, Luis Thayer. Aparece ahí en una marcha, como es de costumbre nuestros amigos de izquierda que les gusta esto de las marchas”, dijo.

Seguidamente, Becker expresó que “esto me lo negó el señor Thayer en la última sesión, en donde conversé con él al final de la misma, me negó el hecho de que él haya estado en esto, sino que me dijo que eran familiares de él. Yo veo claramente la figura del actual director nacional de Migración”.

Y luego agregó: “Yo al menos no voy a dar la unanimidad, si así corresponde, para que el señor Thayer nunca más se vuelva a sentar en esta mesa a conversar sobre migración, porque él viene con un pasado complejo. Yo creo que él no quiere aportar a este tema, sino que parece que le gusta que tengamos una migración descontrolada”.

Tras el término de la comisión, el congresista argumentó su decisión al señalar: “Básicamente eso es lo que quise demostrar en la comisión de Gobierno Interior, aclarando que esta persona, hasta hace pocos años, estaba por una migración desordenada y absolutamente descontrolada, y eso es lo que él defendía” y que “por eso es que no di la unanimidad de la mesa para que este señor pudiera exponer durante el transcurso del día de hoy en relación a este tema que nos convocaba”.