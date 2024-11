Diputado Jaime Naranjo descarta pretensiones electorales tras renunciar al PS y afirma que su decisión es un “llamado de auxilio”

A través de la página del Servicio Electoral, el diputado de la Séptima Región, Jaime Naranjo, renunció el viernes pasado al Partido Socialista, luego de 33 años de militancia.

Esta jornada, el parlamentario oficialista explicó los motivos que lo llevaron a tomar esa decisión.

“Yo soy un hijo que me formé en la época de la dictadura, donde en aquella época había que ser solidario, había que colaborar, había que protegerse, porque si no, no íbamos a sobrevivir. Entonces tengo una formación donde la solidaridad, la colaboración, el respeto, el tratarnos como iguales es fundamental en la vida. Y creo que lamentablemente he visto señales al interior del Partido Socialista que no van en esa dirección”, comenzó señalando.

En esa línea, aclaró: “Yo no he renunciado a la bancada, tengo la mejor relación, tengo el mayor cariño por los diputados que constituyen la bancada del Partido Socialista. Voy a seguir trabajando con la bancada del Partido Socialista, a no ser de que ellos tomen otra determinación. Pero yo voy a seguir siendo socialista. Lo que he hecho es un mero trámite formal, pero yo voy a seguir siendo de alma y corazón socialista”.

En ese sentido, comentó que “hace mucho tiempo, lamentablemente, al interior del Partido Socialista se da una forma de hacer política que a mí no me gusta”.

“Lamentablemente, hoy en día, esa forma de hacer política en la cual yo me formé y me creé, lamentablemente, no existe en algunos partidos políticos. Y por eso, mi renuncia. No es que estoy renunciando a ser socialista ni a los ideales que me llevaron a formar parte del Partido Socialista. Me sigo sintiendo socialista. Solo he querido hacer un llamado de alerta, un grito de auxilio”, reiteró.

Por último, el exPS aseguró que su determinación no se debe a pretensiones electorales. “No es una renuncia por pretensiones electorales de ninguna naturaleza. Es solamente un grito de auxilio. Es un grito de advertirle a los militantes y a los dirigentes del partido socialista que la forma que estamos haciendo política al interior del partido socialista, por lo menos a mí no me gusta”, cerró.