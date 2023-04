Diputado Leiva (PS): “Soy partidario que el sexto retiro se discuta lo antes posible y se vote”

En calidad de coautor de la llamada ley Naín-Retamal figura el diputado socialista Raúl Leiva, quien es miembro de la Comisión de Seguridad de la Cámara.

Junto a otros integrantes de su bancada presentaron una moción que se fusionó con las iniciativas promovidas por la derecha en homenaje a dos carabineros asesinados y que buscan dar un marco de protección jurídica a los efectivos policiales.

El apoyo del PS a este conjunto de medidas en favor de las policías fue clave para que La Moneda finalmente se terminara allanando a legislar en la materia, a pesar de la tensión que había en el oficialismo, especialmente por la norma que facilita el uso de sus armas de servicio por los funcionarios.

Ahora a Leiva le toca tomar la decisión en un tema tal vez igual de sensible para el Ejecutivo. Como presidente de la Comisión de Constitución, será el encargado de resolver cuándo se pone en tabla la reforma del llamado sexto retiro de ahorros previsionales, que a partir del 18 de abril puede volver a discutirse en vista de que ese día vence la veda de un año que impone la Constitución para proyectos que fuesen desechados en general.

Uds. fueron coautores del artículo más polémico de la ley Naín-Retamal, sobre la legítima defensa privilegiada. ¿La propuesta de ustedes no contradijo lo que quería hacer el gobierno, que era tramitar ese punto en la reforma las Reglas del Uso de la Fuerza?

No, en caso alguno. Este proyecto de ley lo presentamos como bancada del Partido Socialista en octubre del año pasado. Quisimos hacernos cargo de la problemática que todavía pasa con Carabineros, que no están legitimados para usar el arma. Lo que la gente te dice es que Carabineros se inhibe de utilizar el arma porque muchas veces queda como imputado en un proceso criminal, tienen que declarar y quedan suspendido de sus funciones. Con este proyecto de ley no innovamos, sino que utilizamos la misma institución de legítima defensa privilegiada para las personas naturales y agregamos un inciso para Carabineros o las policías, en general, pero acotado, única y exclusivamente cuando Carabineros recibe una agresión con un arma que pueda ocasionar lesiones graves o la muerte, o cuando recibe un ataque por más de dos personas que pudieran, razonablemente, causarle la muerte. Esta figura replica las legítimas defensas privilegiadas contempladas en la legislación española, en la ley francesa y en Uruguay. Si bien no resuelve la problemática de fondo, sí es una ayuda a legitimar la acción de las policías.

El punto más delicado de ese artículo, que ya es bastante discutido, es el tema de que más de dos personas puedan agredir a un carabinero y él pueda usar su arma de servicio.

Cuando razonablemente esté en riesgo su vida. Esa es la limitante. Esto no es manga ancha para que Carabineros haga lo que quiera.

La diputada Maite Orsini y otros parlamentarios señalaron que si esta ley hubiera estado vigente en el pasado, hubiera afectado el caso de la senadora Campillai.

Ese caso no aplica. Hay que tener claro que toda eventual imputación siempre pasa por la decisión de un tribunal. No es que la gente determine si es que corresponde o no. La Fiscalía, un denunciante, un afectado puede comenzar un proceso criminal para establecer la arbitrariedad o el mal uso del derecho. El caso que se planteó en la sala, que no me pareció ni siquiera para traerlo a colación, porque eso es revictimizar. En ese caso no aplica, porque, en caso alguno, la senadora Campillai agredió a Carabineros ni utilizó un arma. Esta legítima defensa de Carabineros, esta presunción de obrar conforme al protocolo, conforme a la ley, se da única y exclusivamente cuando Carabineros recibe un ataque. Así dice el proyecto de ley. No es manga ancha, es acotado, está restringido. Este proyecto de ley, además, no limita ninguna garantía constitucional ni conculca ningún derecho individual.

Tiempo atrás se le ha criticado mucho al gobierno el giro que hubo en materia de seguridad, pero ustedes como socialistas también tuvieron un vuelco respecto a cómo miraban estos temas, ¿o no?

En democracia hay diversidad. Nuestro partido es bien heterogéneo, pero nosotros gran parte de los miembros de la bancada del PS siempre hemos mantenido una actitud en materia de seguridad.

Le pregunto porque en la primera Ley Naín, la que se rechazó en 2020, usted y su bancada votaron en contra en ese momento.

Porque esa ley, independiente del contexto, del cual también hay que hacerse cargo, era un proyecto mucho más extenso que la actual ley Naín que se aprueba ahora. La Ley Naín 2, como se le denominó, única y exclusivamente limitaba los beneficios alternativos de cumplimiento de pena de la 18.216.

¿No reconoce que tenían una postura distinta en su momento?

A lo mejor parte de nuestra bancada sí, pero uno tiene que ser capaz de evaluar no sólo el contexto. Este tipo de normas no avanzaría si no nos hacemos cargo del contexto. Yo lo señalé en mi discurso en la sala, que efectivamente el año 92, cuando se aprueba en Chile sobre legítima defensa privilegiada, es porque los robos estaban desatados en Santiago. Lamentablemente las policías, por factores internos, como violaciones a derechos humanos, Pacogate, también fueron muy deslegitimados en su actuar.

Si bien es legítimo cambiar de opinión, en la derecha encuentran poco creíble, que, en tan poco tiempo, especialmente quienes conducen el gobierno, pasen del insulto al “paco” a una valoración de Carabineros...

Es muy distinto ser oposición a desarrollar un cargo es complejo. La ministra Vallejo y el propio Presidente lo dice, uno tiene que habitar el cargo que utiliza. Creo que el desafío de hoy es estar a la altura de lo que el Estado requiere y la principal preocupación que tenemos el día de hoy es la seguridad.

¿Usted siente que fue instalado en la presidencia de la Comisión de Constitución por Pamela Jiles?

No, absolutamente no. Yo fui instalado en la Comisión de Constitución por el acuerdo administrativo, cuya palabra honró la presidenta Karol Cariola, quien renuncia dentro del año y después por acuerdo administrativo me corresponde asumir a mí. Acuerdo administrativo respecto del cual también eran parte y son parte el diputado Calisto y la diputada Jiles. Lo que nosotros hemos planteado es que los acuerdos, hay que cumplirlos siempre.

¿Tampoco Pamela Jiles sacó a Karol Cariola como afirmó?

No. Eso está medianamente claro. Ella (Cariola) renunció, se le aprobó la renuncia, y luego hubo una votación.

¿Sin embargo, uno de los puntos que ha pedido Pamela Jiles, que igual votó por usted, es colocar el debate del sexto retiro, apenas se pueda? ¿Usted está abierto a esa posibilidad?

Por supuesto. Los problemas no hay que eludirlos y este es un problema que va creciendo, porque se genera una expectativa a la ciudadanía que muchas veces no se puede cumplir. El autopréstamo, hace dos semanas, se rechazó por 106 votos en contra y solo 39 a favor. El cuarto y el quinto retiro también fueron rechazados. Es importante ser serio y responsable, no seguir generando expectativas en la ciudadanía. Yo voté en contra del quinto retiro por los argumentos que vertí, por el desarrollo del contexto económico, al igual que reivindico que voté a favor del primero, segundo y tercer retiro porque eran extremadamente necesarios para nuestro país. Que había un gobierno que no respondía y se debió recurrir a una política pública que todos coincidimos, que no es la mejor.

¿Usted siente que ya hay una mayoría en contra de esta política de los retiros de fondos previsionales?

Yo creo que hay una mayoría que se dio cuenta, que el contexto económico-social, económico y político actual es muy distinto al que habilitó por amplias mayorías los retiros anteriores.

¿Ahora, eso implica que usted podría poner el retiro el mismo 18 de abril en tabla?

Eso hay que verlo con la comisión. Yo soy partidario de que se discuta lo antes posible, que se discuta y que se vote.

¿Y que se vote antes o después de las elecciones?

Yo creo que esto no mueve la aguja en nada con las elecciones. Esto es un tema particular, lo vimos con el autopréstamo, que los propios mocionantes señalaban que esto era un retiro encubierto o que efectivamente iba a mostrar la fuerza que tenía esta idea de retiro y claramente no fue así. El mismo 18 se puede comenzar a discutir y ahí el reglamento establece que tiene que haber un cierto número de sesiones antes de votar un proyecto de ley.

¿Cuántas son?

Dos o tres sesiones.

¿Entonces se podría definir antes de las elecciones, es lógico, no?

Es una posibilidad.