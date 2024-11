Diputado Naranjo tras su renuncia al PS afirma que “nunca en la vida ha conversado” con la senadora Paulina Vodanovic

En el programa Desde la Redacción de La Tercera, el diputado Jaime Naranjo afirmó que posterior a su renuncia a la militancia socialista ni en ocasiones anteriones no ha tenido comunicaciones con la timonel de la tienda, la senadora Paulina Vodanovic.

“Voy a decir algo que probablemente le va a sorprender. Fíjese que no he conversado nunca en mi vida con ella”, manifestó.

Al ser consultado por las razones de no mantener un diálogo con la líder de los socialistas, considerando la militancia de 33 años de Naranjo, señaló que “habrá que preguntarle a ella, porque yo tengo la mejor predisposición de colaborar en su trabajo y de apoyarla si ella venía para acá el Maule, porque ella no es del Maule, no tiene ningún vínculo. Yo tenía la mejor predisposición de colaborar” y reiteró que no han tenido interecciones “más allá de un saludo protocolar”.

En esa línea, explicó que “son gestos y acciones. No quiero esto identificarlo con una persona en particular, ni nada. Solamente estoy dando un ejemplo” de la forma de hacer política en la colectividad.

“Cuando una persona que se integra a un partido espera ser acogido, tratado con respeto, con cariño, con fraternidad. Si el Partido Socialista viene de la palabra solidaridad, eso es lo que nos motiva. Entonces veo poco de eso hoy en día y me angustia. Por eso es que es un grito de advertencia”, agregó.

Pese a esta distancia con Vodanovic, renoció que al interior de la bancada recibió “cariño, afecto y solidaridad”.

“Me dijeron que lamentaban la decisión que tomaba, que algunos no la compartían, pero me entendían. Porque ellos también están viviendo la misma situación, no solo yo. Sino que en otras partes del país también, otros parlamentarios están viviendo la misma situación. Ellos me dijeron que no tenían ningún inconveniente y unánimemente decidieron que yo siguiera al interior de la bancada y siguiera participando en las comisiones que estoy representando al Partido Socialista”, afirmó.

Respecto a sus proyecciones en el Congreso indicó que seguirá independiente y que analizará si en un futuro “cambian las condiciones o algún partido en particular” lo atrae. En ese sentido, descartó que su salida contenga motivaciones electorales y remarcó que es un “grito desesperado para cambiar los estilos de hacer política”.

“Por el momento seguiré independiente y veré el día de mañana si cambian las condiciones o algún partido en particular me atrae, no sé. Yo quiero despejar que no tiene fines electorales. Que lo haya hecho en un momento coyuntural que puede entenderse como fines electorales, lo entiendo”, sostuvo.