Diputados de Chile Vamos impulsan comisión investigadora por muerte de gásfiter en La Moneda

Las bancadas de diputados de Chile Vamos anunciaron esta tarde que impulsarán la creación de una comisión investigadora para esclarecer el deceso de Hugo Morales (63), el gásfiter que murió el pasado 28 de septiembre al interior del Palacio de La Moneda, producto de un paro cardíaco sufrido tras una excesiva jornada laboral.

El caso es indagado por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, que busca determinar las circunstancias en las que Morales perdió la vida luego de trabajar 18 horas seguidas, según lo ha podido determinar la investigación de la Dirección del Trabajo (DT).

Al respecto, el diputado de RN Diego Schalper, señaló que “nos parece extremadamente grave que habiendo trascurrido ya suficientes días, el Palacio de La Moneda, y en particular Presidencia, no haya sido capaz de dar una respuesta satisfactoria de qué pasó con el señor Morales (...) En vista de lo anterior, las bancadas de Chile Vamos hemos tomado la decisión de presentar una comisión investigadora donde, por supuesto, vamos a citar a todos los funcionarios que sea necesario, para darle una respuesta a esa familia y al país, porque no puede ser que en el Palacio de La Moneda se produzca una cosa de esta envergadura, que el gobierno una vez más esté funcionando a cuenta gotas”.

“Vamos a llevar adelante esta comisión investigadora y queremos que el gobierno sepa que, como oposición, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para hacer justicia por el señor Morales y por lo que a él le ha pasado en el Palacio de La Moneda”, destacó el legislador.

Por su parte, el diputado Cristián Labbé (UDI), sostuvo que “es lamentable que en el Palacio de La Moneda, donde se debiera dar el ejemplo a todos los empleadores, a todos los trabajadores, a todo Chile, se cometan, a lo menos, la desfachatez de durante mucho tiempo no pronunciarse por parte del Presidente del Presidente de la República, por parte de la ministra del Trabajo (Jeannette Jara) y por parte de todas las carteras que hoy día habitan el Palacio de La Moneda”.

En este sentido, agregó que “la familia del señor Morales no se merece el silencio cómplice del gobierno del Presidente Boric, es por eso que a esta comisión investigadora (...) vamos a citar a todos, desde el Presidente de la República hacia abajo”. Asimismo, criticó que “parece que las 40 horas en La Moneda no corren”, por lo que llamó a la ministra Jara a “dar un paso al costado” o “a lo menos de la cara a todos los chilenos, sobre todo a la familia del funcionario”.

Finalmente, el diputado Jorge Guzmán (Evópoli) calificó como “impresentable” lo ocurrido en La Moneda, al señalar que “si esto hubiera ocurrido en el sector privado, ese empresario estaría preso, esa empresa estaría cerrada, tendrían a la Inspección del Trabajo encima y tendrían a todo el gobierno criticando las malas prácticas laborales”.

Al respecto, indicó que impulsaran en el Congreso la comisión investigadora “porque necesitamos tener claridad qué no se hizo, quiénes son los responsables y cuáles son las consecuencias políticas del maltrato de un trabajador que termina en un hecho lamentable que le cuesta la vida, y eso no lo vamos a permitir”.

Cabe destacar que el deceso del funcionario público generó una serie presiones para la salida de Antonia Rozas, directora administrativa del Palacio de La Moneda, cuya renuncia fue aceptada esta tarde por el Presidente Boric, según informaron desde la Presidencia.