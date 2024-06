Diputados de oposición aplauden endurecimiento de tono de Boric con Argentina por instalación de paneles en territorio chileno

La tensión entre Chile y Argentina ha escalado a propósito de la instalación de la base militar trasandina en el Hito 1 de Magallanes, que excede en tres metros hacia el territorio chileno, con la ubicación de paneles solares. Y es que durante las últimas horas, el Presidente Gabriel Boric advirtió al país trasandino que “deben retirar esos paneles solares a la brevedad o lo vamos a hacer nosotros”.

Si bien los medios argentinos habrían confirmado durante esta jornada que el gobierno liderado por Javier Milei ya estaría organizando la remoción de estos paneles en las “próximas horas”, lo cierto es que esto ocurre posterior a las palabras del Mandatario Chileno. Es por eso que, diputados de oposición respaldaron el endurecimiento de tono de Boric.

“Es positivo que el gobierno argentino vaya a retirar la parte de la construcción que está por sobre el límite fronterizo y por lo tanto en el territorio nacional chileno. Esa construcción nunca debió haberse hecho de esa forma, nunca tan cercano al límite, ni menos sobrepasando el límite. Este es un gesto inamistoso de parte de Argentina y me parece bien que ahora el gobierno haya señalado que tiene que retirarlo ahora y no más adelante cuando el clima cambie como de manera inapropiada el gobierno argentino había señalado”, sostuvo el jefe de bancada de diputados republicanos e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Stephan Schubert.

En esa misma línea, al ser consultado por la postura del Mandatario ante la polémica, el diputado y presidente de la comisión de Seguridad, Andrés Longton (RN), respaldó los dichos de Boric. “A mí me parece bien lo que dijo el Presidente (...) Estamos hablando de la soberanía nacional, ya soberanía tiene que respetarse, porque desde el momento en que empezamos a ser permisivos con estas cosas es el momento en que empezamos a poner en riesgo nuestras fronteras y eso obviamente que sería una pésima señal para Chile”, dijo el parlamentario.

Asimismo, su par de la UDI, la diputada Flor Weisse sostuvo: “Me parece que lo que ha dicho el Presidente es lo correcto y ahí sí me parece bien que levante el tono porque no le podemos permitir a ningún país y a nuestro país, hermano, Argentina, tampoco. Esta es, como mínimo, una falta de respeto porque mucho más que eso es la vulneración a nuestra soberanía, en la cual no podemos hacer ningún tipo de concesiones y aquí nos deben ver muy firmes”.

Más tarde, el senador y timonel de la UDI, Javier Macaya, se sumó al respaldo de los diputados al tono del Presidente. “Hay efectivamente un error en la construcción reconocido por Argentina y a mí no me parece que haya escalar en un conflicto diplomático con Argentina si hay un reconocimiento de este error. Por cierto, me parece bien el tono del Presidente de la República de exigir el retiro inmediato, y en caso de no ser retirado me parece que debe contar con el apoyo en general de la política chilena para que ese retiro lo hagamos nosotros”.