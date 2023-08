Diputados RN arremeten contra reforma a Ley Antiterrorista y no descartan presentar indicaciones

Los diputados de Renovación Nacional (RN) se refirieron este viernes a la firma del proyecto que presentará el gobierno en el Congreso para actualizar la normativa antiterrorista. Los parlamentarios de oposición hicieron hincapié en la necesidad de avanzar rápidamente en mejoras a la ley y no descartaron presentar indicaciones a la iniciativa.

Durante esta jornada, el Ejecutivo presentó desde el Palacio de La Moneda los cambios que pretende realizar a la legislación que data desde 1984. Entre las transformaciones que se buscan en la discusión en el Legislativo, entre otras, están la de incorporar la creación de un nuevo delito de asociación terrorista (AT), en que se contemplan ciertos elementos que le dan el carácter propiamente tal, relativos a los fines perseguidos o a los medios empleados por la asociación. Estos elementos son: que se trate de una organización formada por tres o más personas; que dicha organización tenga una acción sostenida en el tiempo; fines o características de dichos delitos: finalidad de socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado democrático u organización internacional; imponer decisiones a una autoridad; aptitud de los delitos para someter o desmoralizar a la población civil.

En esa línea, el diputado de la Comisión de Seguridad, Andrés Longton, criticó el proyecto del gobierno y aseguró que “esperábamos un proyecto de ley contundente que viniera a darle mayores atribuciones a nuestras policías y a los organismos encargados de combatirla, pero, lamentablemente, nos quedamos cortos una vez más y esperamos que este proyecto sea modificado en el Congreso con las mayorías que están y que no sea detenido una vez más porque no tiene la mirada muchas veces llena de sesgos para poder abordar estos temas”.

Longton detalló los elementos faltantes en el proyecto: “Faltan elementos preventivos importantes, incorporar todas las figuras que pueden asociarse a terrorismo, protección a las víctimas y también fortalecer la persecución y sobre todo los elementos probatorios que no dificulten el poder lograr condenas para personas que ejercen el terror en especial en la Macrozona Sur y que se están extendiendo a lo largo de todo Chile”.

A su vez, el integrante de la misma comisión, el diputado Diego Schalper, reconoció que existe un avance: “Yo lo que observo es que el gobierno ha ido teniendo que asumir ciertas realidades que cuando empezó el gobierno no las asumía. Le costaba hablar de terrorismo, le costaba entender que una Ley Antiterrorista era parte del inventario que necesitábamos para enfrentar lo que está ocurriendo en la Macrozona Sur. Y, por lo tanto, obviamente, estamos contentos de que hayamos podido convencer al gobierno en esta dirección”.

El diputado por el distrito 3 de la Región de Antofagasta, José Miguel Castro, indicó que “desde hace mucho tiempo le veníamos pidiendo a este gobierno que avanzáramos en una Ley Antiterrorista. Esta es una buena noticia, pero lo importante es que ellos convenzan también a sus parlamentarios, del Partido Comunista y del Frente Amplio, y se saquen de una vez por todas la venda ideológica. Avancemos rápido en esta necesidad que tiene nuestro país porque el terrorismo existe en Chile y necesitamos eliminarlo”.

Diputados de la Macrozona Sur

Los parlamentarios de Renovación Nacional (RN) que representan a la Macrozona Sur habían solicitado insistentemente que se mejorara la legislación en materia antiterrorista.

El diputado de la Comisión de Defensa y representante de La Araucanía, Miguel Becker, criticó la tardanza de la convocatoria para la presentación del proyecto.

“La invitación de parte de La Moneda ha llegado a última hora. De hecho, fue el jueves en la tarde, cuando ya estábamos en el avión para venirnos a la región de La Araucanía. Hoy estamos acá en nuestra región, por supuesto recorriendo el distrito (...) lo que nosotros esperamos de esto es que la Ley Antiterrorista sea invocada en cada uno de los casos. Se apoye a las víctimas como corresponde y a los delincuentes se les detenga y se les ponga a disposición de los tribunales de justicia. Y a quienes sean condenados, cumplan sus condenas como corresponde, de manera que sea también un mensaje para los delincuentes claro y fuerte de parte del Gobierno o del Estado”, afirmó el diputado Becker.

En tanto, el diputado Miguel Mellado -quien filtró un audio de una reunión con el Mandatario en el Palacio de Cerro Castillo- se mostró extrañado por la ausencia del Presidente Boric en la ceremonia: “Ojalá que las penas suban muchísimo, pero no solamente las penas, sino que también la tipificación, cosa que el juez no tenga que adivinar si el terrorista tenía la intención o no tenía la intención. Hay hechos que han sido constitutivos de delitos terroristas, pero no han sido aplicados por el gobierno”.

“Yo creo que aquí hay un tema importante y me preocupa que el Presidente Boric no esté detrás de esta ley y solo sea la ministra Tohá la que impulse la modificación de la ley”, planteó el diputado Mellado.

Por la misma zona, el diputado Jorge Rathgeb sumó que “necesitamos una Ley antiterrorista moderna que permita a los jueces poder, con mayores facilidades, y a los fiscales también, probar la participación y el ánimo de producir terror y miedo en la población y con ello poder sancionar a aquellas personas que hoy día están asolando nuestras tierras, nuestra región de La Araucanía, y que lamentablemente, producto de una Ley Antiterrorista ya obsoleta, finalmente no se les puede sancionar adecuadamente y quedan impunes en lo que significa generar intranquilidad y miedo en nuestra región”.