Diputados RN ingresan proyecto para que Tribunal Constitucional evalúe reglamento de la Convención

Este martes la bancada RN anunció el ingreso de un proyecto de reforma constitucional para someter el reglamento de la Convención al escrutinio del Tribunal Constitucional.

Una iniciativa que contempla que los textos reglamentarios de la Cámara Baja y del Senado también puedan ser fiscalizados por el organismo.

Según las palabras de los parlamentarios oficialistas, su propuesta -que será presentada este martes vía Oficina de Partes Virtual de la Cámara-, tiene por objetivo “superar una omisión que se justificó por muchos años en la autonomía parlamentaria, la que por cierto no puede significar una patente de corso para el Parlamento y la Convención”.

Ahora, respecto al caso específico de la Convención, el proyecto se fundó en el argumento de que “la regla de control del procedimiento que se incorporó a la Constitución es ambigua y no permite el ejercicio individual de acciones cuando se vulneren los derechos subjetivos de los convencionales constituyentes. Se debe plantear al menos la discusión, ya que, por ejemplo, si una norma como la del negacionismo prospera, se vulnera abiertamente el pluralismo y el diálogo democrático”.

Según expresó el jefe de bancada RN, el diputado Leopoldo Pérez, el motivo para presentar la iniciativa es que “se ha visto una serie de arbitrariedades y discriminaciones, que no sólo afectan el derecho de los convencionales a participar en el debate, sino que también a quienes los eligieron, que no podrán ser representados conforme a lo que eligieron con su voto”.

“Esa es la gravedad de la arbitrariedad de la Convención, donde sectores importantes parecen no tener ningún aprecio por el pluralismo y la diversidad”, agregó Pérez.

Complementando a su compañero de bancada y otro de los impulsores de la iniciativa, el diputado Gonzalo Fuenzalida, dijo que “los reglamentos parlamentarios y el de la Convención no pueden excluirse del marco constitucional. (...) Los parlamentos y la Convención no son espacios excluidos de la Constitución, en donde se impone el que grita más fuerte. Eso no lo podemos permitir. Hay que superar esta falencia estructural”, concluyó Fuenzalida.