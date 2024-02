Dirigentes del PS se reunirán con Hassler en medio de dudas sobre apoyo a Calderón

Hasta el edificio de la municipalidad de Santiago, en plena Plaza de Armas, planean llegar mañana a las 11.00 representantes del Partido Socialista (PS) para reunirse con la alcaldesa Irací Hassler (PC).

Según se informó desde el partido, de esta instancia participarían la vicepresidente de la Cámara de Diputados Daniella Cicardini, el jefe de bancada de los diputados socialistas, Daniel Manouchehri; el vicepresidente Eduardo Bermúdez y Mauricio Muñoz, presidente regional metropolitano del PS. También se espera que también concurran alcaldes y concejales de la tienda. Hasta el cierre de esta edición, algunos sugerían que la visita podría materializarse más adelante, por problemas de agenda.

A pesar de que el motivo oficial de la visita será “para conocer los avances de la comuna”, lo cierto es que se produce en un momento álgido en la disputa entre el PS y el PC por el sillón municipal, luego de que la actual líder comunal confirmara su intención de participar en la reelección y esto fuera desafiado por el precandidato del PS, Ismael Calderón, quien anteriormente se desempeñó como concejal por la comuna.

De hecho, en privado, desde este grupo reconocen que lo que pretenden es dar una señal de apoyo a Hassler en medio del ruido que ha levantado el militante socialista.

“Visitaremos a la alcaldesa Irací Hassler para conocer los avances que ha tenido la comuna de Santiago durante su mandato. Será interesante, puesto pueden existir buenas medidas que se podrían replicar en otras partes”, dijo Manouchehri.

Hace un mes la tienda de París 873 presentó a sus precandidatos y entre ellos figuraba el nombre de Calderón para Santiago, lo que ponía en duda el principio de “el que tiene, mantiene”, es decir, que si existía un alcalde que va a la reelección, los demás partidos de la alianza electoral no debiesen levantar a candidatos para competirle.

Ismael Calderón, precandidato del PS. FOTO:JOSE CARVAJAL/AGENCIAUNO

En las últimas semanas el exconcejal ha sumado apoyos en su partido, ha pedido primarias dentro del oficialismo para enfrentar a Hassler y se ha desplegado en una campaña en la comuna, criticando la gestión actual.

Entre las propuestas del otrora edil está techar la Avenida Norte-Sur, para tener más espacios de áreas verdes y ciclovías, devolver el festival Lollapalooza a la comuna y evitar la fuga de empresas del centro de la capital.

En este sentido, personalidades del PS apoyaron la idea de realizar primarias en Santiago, tal como la exministra Ana Lya Uriarte, el exsenador Juan Pablo Letelier, el senador José Miguel Insulza y los exministros Osvaldo Andrade y Álvaro Erazo, mientras que la directiva del PC le dio un fuerte espaldarazo a Hassler.

Es en este tenso escenario en que mañana parte de la dirigencia del PS va a visitar a la alcaldesa, lo que pone en duda la firmeza que tiene la candidatura de Calderón dentro de los socialistas. De hecho, los asistentes son parte de un grupo del PS que ha manifestado sus dudas sobre apoyar al exconcejal.

Además, la misma mesa directiva socialista está en una disyuntiva y aún no se han pronunciado formalmente al respecto.

Ante la iniciativa de los dirigentes, Calderón respondió que “yo he seguido los pasos de la institucionalidad partidaria. Con el apoyo de la Juventud Socialista de la comuna, me inscribí como precandidato a alcalde, siguiendo el itinerario de la institucionalidad partidaria (...). Yo aquí doy la pelea (...) para que las decisiones las tomen los vecinos y vecinas a través de primarias legales. Si aquí hay compañeros y compañeras dirigentes que quieren dar dedazo y dar acuerdos a puertas cerradas, allá ellos, que ellos se hagan cargo de los resultados de octubre”.

Y agregó: “La elección que viene es con voto obligatorio. La actual alcaldesa de Santiago hoy día representaría un 12,9% de ese padrón. Si eso no lo entienden estos dirigentes, no entienden nada. La ciudadanía no quiere dedazos, quiere primarias”.

La presidenta de la tienda, Paulina Vodanovic, señaló a La Tercera la semana pasada que “las definiciones en torno a cómo resolvamos la manera de abordar la elección en esa comuna y en otras debiera ser paradigmática para consolidar un criterio común, participativo, democrático y eficiente a nivel nacional”.

A lo que agregó que “hay precandidaturas al interior de los partidos que todavía no están zanjadas ni siquiera dentro de la orgánica de los partidos. (...) Ese proceso interno todavía no está afinado dentro del PS. Por lo tanto, aquí lo que existe es una manifestación de voluntad de Ismael Calderón en orden a ser candidato”.

Esto en el contexto que si el PS finalmente desafíe al PC en Santiago, este último podría hacer lo mismo en comunas en donde el socialismo busque la reelección, como es el caso de las comunas de San Bernardo, Quinta Normal, El Bosque y Padre Hurtado.