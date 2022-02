Domínguez por críticas de Rincón ante posible fin del Senado: “Si no es en un proceso constituyente, ¿Cuándo nos vamos a dar el tiempo de discutir estas cosas?”

El vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez (INN), salió al paso de los dichos de la presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC), quien criticó la posibilidad de que dicho órgano pueda poner fin a la Cámara Alta.

La legisladora ayer abordó el acuerdo alcanzado por la mayoría de los miembros de la Comisión de Sistema Político de la Convención, que si bien decidieron conservar un Congreso bicameral, proponen poner fin al Senado y lo reemplazan por un Consejo Territorial.

“No creo que una generación pueda arrogarse la potestad de refundar la República construida entre muchas generaciones por más de 200 años”, dijo Rincón.

Palabras por las cuales fue preguntado este miércoles, el vicepresidente Domínguez durante su tradicional punto de prensa de las 11.00.

“En el mundo existen múltiples ejemplos de países unicamerales que funcionan bien. Tenemos Portugal, Grecia, Nueva Zelanda, Ecuador. Tenemos ejemplos de países bicamerales. Tenemos ejemplos de países que tienen una cámara proporcional y otra territorial. Y hoy justamente esa es la discusión que estamos dando”, comenzó diciendo el convencional.

“Y me pregunto, si no es en un proceso constituyente, ¿cuándo nos vamos a dar el tiempo de discutir estas cosas? Me parece válido y muy bueno que estemos dando estas discusiones de manera democrática y me parece muy bueno que la senadora manifieste su posición personal sobre esta materia también”, agregó.

Domínguez, sostuvo, también que “creo que el proceso constituyente busca modificar la forma en que articula el poder, en que se distribuye el poder y este proceso constituyente se está escribiendo en esta generación, el año 2021, y la posibilidad de que se escriba por distintas generaciones tiene que ver con que el proceso constituyente se haga en distintos años”.

“Este proceso tiene la gracia de ser plurinacional, paritario y representado por personas desde los 21 años, como Valentina Miranda hasta convencionales de más de 80 años. A mi juicio hay varias generaciones participando de esta discusión. Y sobre todo, si no es ahora, cuándo podemos darnos la posibilidad de discutir el régimen político de nuestro país”, cerró el vicepresidente del órgano encargado de redactar una nueva Constitución.