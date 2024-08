El cuestionado rol de ME-O como veedor en Venezuela

Sin contestar preguntas directas de la prensa y solo a través de la publicación de un Live desde México.

Así respondió el excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami a las críticas por las primeras declaraciones del Grupo de Puebla -que él coordina- felicitando a Venezuela por el proceso electoral que el domingo dio por vencedor a Nicolás Maduro por un 51,2% de los sufragios sobre el candidato de la oposición, Edmundo González.

“A los que han repetido tweets míos falsos, no mientan, ni del Grupo de Pueblo, no tergiversen. A periodistas sin ética y al fiscal Gajardo, que usó un tweet de manera ignorante, que usó un tweet de otro día para ponerlo ahora. No a la mala fe (...). Voy a hacer este live en torno a los hechos y las convicciones. Lo que ha ocurrido en las elecciones venezolanas del domingo tiene una secuencia. Yo quisiera primero los hechos”, dijo el excandidato presidencial en la publicación por redes sociales que difundió el martes en la noche.

Aludía directamente al exfiscal Carlos Gajardo, quien frente al mensaje de la organización que integra Enríquez-Ominami, acusó un “lamentable desprecio por la democracia y la soberanía popular”.

El exconstituyente Patricio Fernández, quien planeaba ir a Venezuela pero no se le permitió ingresar, también cuestionó públicamente el exdiputado. Dijo en Radio Universo que “Marco tiene hoy día el reto, le doy el beneficio de la duda, de que cuando le corresponda hablar, va a decir la verdad (...). Si no es así, creo que simplemente se va a cubrir de ignominia. Es la pérdida total de cualquier posibilidad de respeto y valoración como alguien que defiende y respete la democracia”.

En su transmisión en vivo, Enríquez-Ominami reafirmó que la jornada de votaciones en Venezuela fue “sana, con irregularidades, pero sin fraudes”. Pero luego enfatizó: “¡La jornada! Después vamos a hablar de lo que viene, que es muy grave”.

Añadió que para él, el problema radica en que el lunes en la tarde, el CNE decide dar el resultado con el 100% escrutado y proclama para un nuevo sexenio al actual Presidente Nicolás Maduro sin la entrega correspondiente de las actas. “El problema es ese: aquí lo que se ha hecho es proclamar un candidato, sin transparentar las actas”, remarcó.

Después de defender su rol como observador del proceso y de enfatizar en reiteradas ocasiones que él y el Grupo de Puebla han sido consistentes con la comunidad internacional que ha exigido al régimen de Maduro la entrega de actas, Enríquez-Ominami apuntó al Presidente Gabriel Boric, quien horas después de la elección en Venezuela dijo que “desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable”. Una posición que derivó en que Maduro decidiera retirar del país a su cuerpo diplomático y le diera 72 horas al embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, para irse de Caracas.

“Gabriel Boric ha estado firme, pero ha cometido un error. ¿Se han preguntado ustedes por qué Biden de Estados Unidos, que no son de izquierda, no ha hecho lo de Gabriel Boric? Porque todo el mundo quiere las actas. El fraude se constituye cuando no se presentan las actas, que permitan contrastar (...). Hay que buscar soluciones”, planteó ME-O. Y añadió: “Lo que ha hecho el Presidente de Chile se parece al error del presidente Piñera yendo a Cúcuta. Es pronunciarse por Twitter directamente, sin que se constituya, en ese minuto, una solución, ninguna”.

“Estamos para dar soluciones y por eso yo no estoy para sumarme al griterío (...). He tratado, desde mi condición de ciudadano, de articulador de un grupo de influencia y poder, el Grupo de Puebla, de que haya una solución frente a lo que me parece inaceptable: que no estén las actas. Tienen que mostrarse las actas (...). No sirve de nada que se retire al personal diplomático de Venezuela. Los necesitamos para tener soluciones (...)”, agregó.

Esta mañana, el exdiputado complementó su mensaje emitido anoche y señaló, a través de su cuenta de X, que “tal como lo he señalado desde un comienzo, y como lo han indicado Brasil, México y la UE, sin que se transparenten actas y se auditen con órganos independientes, los resultados de la elección venezolana no pueden ser validados. El Informe Carter es categórico al respecto”.