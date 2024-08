El duro debate en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados por Venezuela

Casi 40 minutos estuvo la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados abordando, en el tiempo de puntos varios -es decir, antes de entrar en los temas de la cuenta-, distintas derivadas de la crisis política que vive Venezuela.

Quien abrió los fuegos fue el jefe de la bancada de Evópoli, Jorge Guzmán, al solicitar el acuerdo de la comisión para oficiar al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) con el objetivo de que presente una querella por el secuestro y posterior crimen del teniente (r) Ronald Ojeda dada su calidad de refugiado político.

Sin embargo, no se logró recabar el acuerdo producto de la negativa de la presidenta de la instancia, Lorena Fries (FA). “No estoy de acuerdo, no porque esté en contra, pero tengo la impresión de que eso cae en el ámbito penal. Cuando se produce un delito, es por el camino penal, estamos haciendo una suposición respecto de que en ese caso, por temas de derechos humanos, se tendría que presentar una querella”, dijo.

La diputada Lorena Pizarro (PC), en tanto, cuestionó la solicitud de Guzmán. “No sé dónde está eso que señala el diputado, lo que asegura el refugio político es la no extradición, asegurar el traslado de la gente del país de origen hasta llegar al lugar de destino y cuando llega es dar un tiempo de adaptación, pero luego tú sigues tu vida”, manifestó.

El diputado Johannes Kaiser, por su parte, retrucó que “siendo la hipótesis con la cual estaba trabajando (el fiscal nacional) el involucramiento del gobierno de Venezuela junto con mafias locales, eso significa que el gobierno de Venezuela habría estado involucrado en este acto, y eso sí es una violación de derechos humanos”.

Posteriormente, vino el turno de Cristián Labbé (UDI), quien pidió incluir este tema en la sesión de la próxima semana, a la que asistirá la presidenta del INDH, Consuelo Contreras. “Así lo haremos”, le respondió Fries.

Más adelante, el propio Labbé solicitó recabar el acuerdo de la comisión para solicitar al Presidente Gabriel Boric y la Cancillería que respalde la decisión del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, en orden a solicitar a la Corte Penal Internacional una orden de arresto contra de Nicolás Maduro por la violación a los derechos humanos que ha cometido el régimen venezolano.

Quien se encargó de responderle al parlamentario gremialista fue el secretario de la comisión, Mathías Lindhorst. “Las comisiones se crearon solamente con un fin práctico, que es liberar de la carga de trabajo que tiene la sala, por lo tanto la única que tiene voluntad para expresar una opinión o hacer una sugerencia como la que se está solicitando, es la sala de sesiones”, explicó el funcionario.

Luego de la respuesta, Labbé acusó al secretario de hacer “una interpretación del reglamento”, insistiendo en su petición.

“Diputado, usted no vino la vez pasada, esto quedó zanjado, justamente por la interpretación que se hizo de esto”, le respondió Fries.

El diputado Hernán Palma (PH), por su parte, criticó que “cuando el dictador Pinochet se encontraba en Londres, el mismo sector político que está pidiendo esta condena internacional sobre el señor Maduro, pidió que fuera repatriado para que fuera juzgado en su país apelando al tema de la soberanía. Si fuera el caso del señor Maduro, siguiendo el mismo precepto, debería ser juzgado en su país”.

Más adelante, Kaiser solicitó un oficio a la Presidencia para saber si el Mandatario está preparando una presentación para llevar a Maduro a algún tribunal internacional. Sin embargo, Pizarro nuevamente expuso su posición contraria.

“Quien lleva la política internacional es el Presidente de la República, no somos nosotros, e independiente que cada uno pueda tener acá respecto de la situación de Venezuela, me parece que el tema central es si preocupa y se resuelve el tema de Venezuela o seguir media hora hablando de lo mismo, pidiendo oficios que no conducen a nada”, afirmó la parlamentaria del PC.

“Yo no estoy de acuerdo porque me parece mal dirigida, si hubiera sido a Cancillería lo hubiera estado, pero no es el caso”, complementó la presidenta de la comisión para argumentar su negativa.

Luego de ello, fue el diputado Cristóbal Urruticoechea (Indep.), quien pidió que la comisión que “le manifieste al Partido Comunista que de alguna forma exprese algún tipo de reconocimiento al error que han cometido todo estos días, haber proclamado un acto cívico puritano”.

Junto con eso, Urruticoechea pidió que la comisión expresara “el repudio más absoluto a los dichos de Nicolás Maduro sobre el Presidente de la República, cómo lo ha tratado y cómo se ha referido a él”.

“Fuera de cuestión, no tenemos ninguna competencia para dirigirnos a los partidos políticos, menos mal”, le respondió Fries.