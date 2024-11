El duro enfrentamiento entre oficialismo y oposición que marcó el debate del presupuesto de Cultura en la Cámara

Esta jornada la Sala de la Cámara aprobó y despachó la partida del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, donde el oficialismo logró revertir lo sucedido en la comisión mixta y reponer la totalidad de las partidas rechazadas por la oposición, desde donde criticaban el aumento del 45,8% de los recursos solicitado por el Ejecutivo para este sector para 2025.

Cabe recordar que en la comisión mixta, la oposición rechazó, entre otras, partidas del programa Pase Cultural -que beneficiaría a jóvenes y tercera edad de bajos recursos-, además de recursos para los Fondos de Cultura y de organizaciones icónicas como la Orquesta de Cámara de Chile y el Ballet Folclórico Nacional (Bafona). Además, se rechazaron fondos para los museos del país, la red de bibliotecas públicas y los denominados sitio de memoria.

Y en la Sala, esta tarde se generó un tenso debate que enfrentó con duros epítetos a parlamentarios de ambas veredas.

En este marco, la diputada Viviana Delgado, independiente del comité mixto radical-liberal, sostuvo que “la derecha ha puesto en peligro la cultura en nuestro país, perjudicando a miles de artistas y gestores culturales que hacen su vida a través de un camino lleno de baches con dificultades económicas y sociales. Se ha acuñado un discurso muy peligroso por parte de la derecha, diciendo que la cultura es casi una caja pagadora del gobierno. Pero yo les quiero decir directamente en sus caras que sin cultura no hay educación, ni para desarrollo social alguno. Sin cultura no hay historia ni memoria y la vamos a defender aquí y siempre”.

Agregó que “vamos a estar siempre en contra de quienes pretenden suprimir el espíritu y esencia de nuestro país. Y sé muy bien que les da miedo, ya que los que hicimos cultura en dictadura fuimos tratados de terroristas pero con resistencia y lucha logramos vencer el fascismo ,lo hicimos esa vez y también lo vamos a hacer ahora le duela a quien le duela”.

Tras cartón, el republicano Agustín Romero contraatacó: “cuando escucho al ‘zurderío’ argumentar en este presupuesto me queda claro por qué este gobierno tiene el peor desempeño económico desde la vuelta de la democracia. En fin, presidente, Chile enfrenta una crisis en seguridad, salud, educación, crecimiento económico cero, desempleo de un 8,7, pero este gobierno genial ha decidido incrementar este presupuesto en 45,8%”

“Me gustaría que fueran a decirles los mismos zurdos a un paciente que espera una antención de salud, que necesita un remedio de alto costo, o que le encañonaron a su hijo con un turbazo en toda la noche a su casa. ‘¡Compañero, no se preocupe porque estamos invirtiendo en cultura! (...) ¿No les da vergüenza?, padres que caminan por todo Chile para pedir un remedio de alto costo para que les salven la visa a su hijo, 15 mil millones de pesos para esto. Fondos culturales que permiten adjudicaciones directas y dejan la puerta abierta a regularidades”, destacó “Vamos a rechazar esta payasada”, agregó el diputado Romero.

El diputado Agustín Romero. Foto: Dedvi Missene.

A continuación, la diputada Camila Musante, independiente de la bancada PPD, solicitó un punto de reglamento: “Quiero solicitarle que borre del acta lo que hizo alusión el diputado que me antecedió (Agustín Romero), haciendo referencia al ‘zurderío’. Yo no sé si el diputado sabrá que estamos en el Congreso Nacional, no estamos en un reality show, ni haciendo en vivos ni nada por el estilo, pero por el respeto que se merece la ministra de las Artes y las Culturas y este debate, por favor, presidente, que se retire del acta”.

Diputada Camila Musante (indep.-PPD)

Mientras la parlamentaria exponía su punto, fue interrumpida por su par de Evópoli, Jorge Guzmán, quien le crítico el uso del punto de reglamento.

Debido a esto, su par de la bancada PPD Jaime Araya también solicitó un punto de reglamento, precisamente para reclamar por el acto del diputado Guzmán: “Le pido al diputado Guzmán que pida excusa de lo que está diciendo a la diputada Musante. No puede decir que estamos con la tontería del reglamento, ni burlarse cuando una diputada está haciendo uso de la palabra”, sostuvo.

Diputado Jaime Araya. Foto: Dedvi Missene.

Por su parte, de forma irónica, el diputado radical Alexis Sepúlveda retrucó haciendo mofa de lo expresado por Agustín Romero: “Gracias, presidente. La verdad es que no entendimos nada de la intervención del diputado Romero, así que sería bueno poder transcribirla”, manifestó.

Minutos más tarde, el diputado Jorge Guzmán contraatacó: “Son las 7.30 del día viernes y la verdad es que han hablado una cantidad de estupideces y no hemos pedido punto de reglamento y no lo digo solamente por lo que acaban de decir. Entonces, presidente, por favor, démosle continuidad al debate, terminemos esta discusión de presupuesto y podamos volver a nuestros hogares. De verdad que es un chiste lo que estamos haciendo”, señaló.

El diputado Jorge Guzmán. Foto: Dedvi Missene.

Luego, la diputada Marta González (ind.-PPD) pidió “subir el nivel del debate, que vamos al argumento, no a las descalificaciones. Nadie a ellos lo ha tratado de facherío y etcétera, y que sigamos con la discusión y con lo importante”.

A continuación, la diputada comunista Daniela Serrano sostuvo que “me gustaría pedir disculpas, pedir disculpas como diputada de la República porque en este debate se han escuchado cosas horrorosas. A los trabajadores de las culturas se les les ha tratado de ladrones, que se roban la plata, que son parte de una mafia de los club de amigos del gobierno o incluso se ha hablado de que se hablan estupideces cuando hablamos de cultura”.

La diputada Daniela Serrano. Foto: Dedvi Missene.

Tras esto, el diputado Stephan Schubert, independiente de la bancada republicana, destacó que “estamos desde el lunes en esto, somos oposición pero creo que llegamos a un nivel donde ya no es sostenible, donde no estamos argumentando, donde nos estamos gritando, pero nos estamos gritando todo el rato, todo el mundo indignado por todo, todos haciendo lo que acaba de hacer la diputada (Serrano): le pide perdón a otros por lo que otros dijeron. Yo creo que uno debería disculparse por lo que uno dijo, por las cosas suyas, pero andar pidiendo perdón por otro, o sea, es agotador, creo que no estamos avanzando, y creo que cuando los chilenos ven esto por televisión o cuando alguien hace un live, es digno de lástima”.

El diputado Stephan Schubert. Foto: Aton Chile.

De inmediato, respondió el diputado Cristián Tapia (ind.-PPD), quien indicó que “le encuentro razón al diputado Schubert, pero que lo hable con su gente, porque la ofensiva han venido de allá para acá, y el no querer aprobar esta partida también vienen de allá para acá”.

El diputado Cristián Tapia.

Finalmente, la diputada Lorena Pizarro (PC), apunto a la derecha, al señalar que “el primer recuerdo que se me viene a la mente, después del 11 de septiembre de 1973, no solo fue el asesinato y la tortura, fue ver cómo se quemaban libros, se proscribían canciones y torturaban y, entre ellos, acribillaron a Víctor Jara. No es casual la oposición de la derecha a esta partida. No es casual esa verborrea llena de odios y de mentiras. Uno siente que se enfrenta a lo que en esa época se llamaban momios recalcitrantes. Porque fíjense que la cultura y el desarrollo de la misma permite el desarrollo del pensamiento crítico. Y cuando la cultura llega a los pueblos, lo que hace es darse cuenta de sus derechos y de la posibilidad de cambio que trae cuando exigen que sus derechos sean cumplidos”.

“Entonces no es raro esta posición cavernaria que hoy día estamos observando. No se ofendan, pero no mientan. Digan por qué están en contra de esta partida. Porque esta partida profundiza la democracia, porque esta partida puede hacer y sentir el gozo de la cultura y de la creación a quienes siempre han sido marginadas y maltratados”, cerró.