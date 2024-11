Formalización de Manuel Monsalve continúa el martes y quedará “detenido en tránsito” en una unidad policial

El médico de 59 años Manuel Zacarías Monsalve Benavides ejercía como ministro subrogante del Interior cuando, de acuerdo a la denuncia que investiga la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, agredió sexualmente a una de sus subalternas.

Por esos días, el “sheriff” del gobierno de Gabriel Boric, corría con ventaja para ser el primer ministro de Seguridad, una vez aprobado el proyecto que crea esa repartición. La denuncia lo obligó a renunciar a su puesto de subsecretario y terminar con 32 años de militancia en el Partido Socialista. Fue detenido por la PDI y este viernes fue formalizado en una audiencia que continuará el martes.

En el intertanto, Monsalve permanecerá “detenido en tránsito” en una unidad de la Policía de Investigaciones.

La PDI detuvo al exsubsecretario Manuel Monsalve. Foto: Sebastián Ñanco / Aton Chile.

Declaraciones en torno a la audiencia

Monsalve ingresó esposado a la sala 103 del edificio C del Centro de Justicia de Santiago y personal de Gendarmería le quitó las cadenas de las muñecas cuando el juez accedió a una solicitud de su defensa. Vestía camisa blanca y traje, tal cual fue detenido en su domicilio en Viña del Mar, 24 horas antes.

“El imputado arriesga severas penas”, señaló el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, al inicio de la audiencia ante el juez Mario Cayul, magistrado del 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

El Ministerio Público pidió la prisión preventiva de Monsalve.

También lo hizo la parte querellante. A su llegada al tribunal, María Elena Santibáñez, abogada especialista en delitos sexuales, habló del estado de la denunciante, indicando que para su representada los hechos que acusa significaron “un cambio de vida total”.

“Está con tratamiento psiquiátrico y tratamiento médico, tratamiento psicológico, y está ingiriendo también medicamentos”, contó.

El juez Mario Cayul dirigió la audiencia de formalización del exsubsecretario Manuel Monsalve. Foto: Javier Torres / Aton Chile.

Durante un receso, en tanto, la abogada María Inés Horvitz, la exconsejera del Consejo de Defensa del Estado que lidera la defensa del imputado, reconoció que había temor por la seguridad de la exautoridad que hasta hace un mes lideraba la persecución de criminales desde el gobierno, en caso de que deba ingresar a un recinto penal. Horvitz en su argumentación en el tribunal puso en duda la idea de Monsalve como una persona con poder: “Ahora es un ciudadano de a pie”, indicó.

Desde el gobierno, en tanto, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, puso el acento en que “nadie está por sobre la ley”, consultada en un punto de prensa por el desarrollo de la investigación. Según dijo, la formalización da cuenta que “la institucionalidad funciona”.

Poder Judicial debió cortar transmisión

Pese a que la parte querellante había manifestado su conformidad con la transmisión pública de la formalización, el juez Mario Cayul accedió parcialmente a la petición de la defensa de que la audiencia se desarrollara en forma reservada. Luego que el fiscal Armendáriz dio cuenta de los delitos por los que se formaliza, los periodistas debieron salir del tribunal y el Poder Judicial cortó la transmisión.

La abogada María Inés Horvitz lidera la defensa de Manuel Monsalve en la audiencia de formalización del exsubsecretario. Foto: Javier Torres / Aton Chile.

“Hay delitos que son de supuesta vulneración de la autonomía sexual. Y desde ya nos parece que eso amerita, desde el punto de vista de lo que nosotros representamos y la intimidad de nuestro representado, la necesidad de que sean discutidos bajo reserva”, argumentó el abogado Lino Disi.

Los delitos imputados

El fiscal Armendáriz formalizó por dos delitos sexuales que se habrían materializado en la habitación 719 del Hotel Panamericano, en el centro de Santiago, la noche entre el 22 y 23 de septiembre, luego que la denunciante compartió con Monsalve en el restaurante Ají Seco Místico de calle Mac Iver.

El persecutor indicó que las agresiones se produjeron primero, cuando la funcionaria de gobierno “se encontraba privada de sentido e incapacitada para oponerse, producto de la alta ingesta de alcohol” y posteriormente, cuando permanecía en un “estado de estupefacción y confusión”.

Monsalve fue formalizado como autor de los delitos de violación de mayor de edad y abuso sexual de mayor de 14 años, ambos en grado de desarrollo consumado. Arriesga una condena de 15 años de cárcel.

La decisión del juez

La audiencia continuará el martes 19 de noviembre, desde las 9.00 horas.

“Por cautela de garantías, asegurar, ¿no es cierto?, una defensa efectiva, técnica, para el imputado, voy a hacer este receso y no continuar, por ejemplo, mañana o el lunes, que sería lo normal. No hay oposición por parte de la fiscalía ni de la parte querellante. En consecuencia, como el debate, evidentemente, de las medidas cautelares, lo que está pidiendo la fiscalía es la prisión preventiva, la parte querellante aún no solicita, obviamente, no ha tenido su oportunidad. Evidentemente que la situación de deprivación de libertad del imputado se mantiene, pero no en una cárcel pública. Por lo tanto, voy a disponer, en este sentido, que su situación de privación de libertad, de detenido en tránsito, va a ser en una unidad policial”, indicó el juez Cayul.