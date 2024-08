El guiño de Evelyn Matthei a los partidos de centro tras recordar el triunfo del Rechazo en 2022

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), participó la mañana de este martes de la decimonovena versión del Seminario Anual de Grupo Security, titulado “Chile: la urgencia de actuar”.

Allí, la también carta presidencial de Chile Vamos emitió un extenso discurso en el que abordó el sistema político en Chile. “La verdad es que 25 partidos, la fragmentación, el debilitamiento, hacen casi imposible gobernar y generar acuerdos”.

En esa línea, expresó: “Ojalá se pueda lograr una reforma al sistema político”, y agregó: “lo deberíamos haber logrado en el segundo intento constituyente”.

“pero, al menos, ese proceso nos permitió tener un texto concordado por los expertos”, señaló Matthei, recordando el borrador elaborado por la Comisión Experta el año pasado.

En ese sentido, siguió su alocución señalando que de todas maneras “tenemos que pensar en formas de funcionar, aunque no haya una reforma al sistema político, porque existe la posibilidad de que no haya ninguna reforma”.

El guiño a los partidos de centro

Ese no fue el único proceso constitucional que la alcaldesa de Providencia recordó. Matthei, fue casi dos años más atrás y mencionó también al proceso constituyente realizado en 2022.

“Yo quiero terminar señalando que en octubre del 2019 pensé realmente, y lo dije además, que Chile no tenía vuelta. Yo sentí que el odio, que la sed de destrucción, se había vuelto ya irreversible, y sin embargo, aquí estamos”, dijo.

“Los chilenos nos dieron una lección de sensatez increíble, yo no podía creer ese día cuando vimos que habíamos obtenido el 62%, y quiero volver a señalar lo importante que fue ese grupo de gente de centro-izquierda, valiente, corajudo, que se la juzgaron por el Rechazo. Sin ellos no estaríamos donde estamos hoy día”, agregó la alcaldesa, haciendo referencia a las colectividades que surgieron durante la campaña por el plebiscito de salida por una Nueva Constitución del 4 de septiembre del año 2022, tales como Demócratas y Amarillos.

Dicho eso, Matthei continuó su discurso diciendo que “ese día yo sentí que no podíamos no tener esperanza. Tenemos una nueva oportunidad, tenemos miles de proyectos, tenemos gente increíble, entre los políticos hay gente muy buena”.

“Necesitamos que los mejores se integren a la política. No podemos seguir hablando de que el Congreso es un asco, yo muchas veces lo he dicho, no lo podemos seguir diciendo. Tenemos mala regla del juego, pero tenemos muy buena gente”, cerró.