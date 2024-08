Karol Cariola (PC) interrumpe licencia médica de cara a votación de moción de censura en su contra por dichos de Carmona

Las declaraciones de Lautaro Carmona, timonel del Partido Comunista (PC), salpicaron a los militantes comunistas del gabinete y de la Cámara de Diputados, presidida por la también PC, Karol Cariola. Pese a que la diputada junto a los ministros de Educación, Nicolás Cataldo; Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo; Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, se desmarcaron de Carmona, quien zanjó que lo que ocurre en Venezuela no es una dictadura –posición distante a las críticas del Presidente Gabriel Boric contra el régimen de Nicolás Maduro–, de todas formas desde la oposición exigieron la salida de sus cargos, argumentando que su colectividad avala a figuras antidemocráticas.

En el Congreso esos dardos se materializaron en una moción de censura contra Cariola, presentada durante la jornada de ayer por el parlamentario Johannes Kaiser (Ind.-exrepublicano) y apoyada por la jefa de comité del Partido Social Cristiano (PSC), Francesca Muñoz.

En la presentación de la iniciativa, Kaiser manifestó que “no es algo personal” contra Cariola “pero después de las declaraciones de Lautaro Carmona respecto de Venezuela, se hace insostenible que la Cámara de Diputados tenga un representante del Partido Comunista en la testera”. Junto con esto, llamó a las “bancadas opositoras a sumarse a esta moción de censura y actuar con responsabilidad ante este desafío por los valores democráticos”.

Por lo mismo, ad portas a la votación que se realizará mañana, la líder de la testera interrumpió su licencia médica y acudió a la Sala con mascarilla.

Previo a que se tomara cuenta en la Cámara de la censura, mediante su cuenta de X, Cariola manifestó que “no es justo con mi persona que juzguen o intenten censurar por declaraciones que no me pertenecen”.

“Yo me hago cargo de mis palabras, acciones y decisiones y estoy dispuesta a que me juzguen por ello; pero no corresponde ni es justo que lo hagan por declaraciones que emiten terceros”, zanjó la militante comunista.

Pese a que la Unión Demócrata Independiente (UDI) amenazó con una moción de censura paralela a la de Kaiser todavía no se ha concretado, y no han comprometido su apoyo como colectividad a la votación de mañana, por tal razón, los gremialistas optaron por definir libertad de acción.

Por su parte, la jefa de bancada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, afirmó que “sería difícil” apoyar la iniciativa en Sala, pero puntualizó que no puede “tomar la bandera de toda la bancada de Renovación Nacional, porque insisto, no hemos leído cuáles son las causas”.

La militante de RN apuntó a que la moción separa del foco las críticas hacia el PC: “Viendo la conducción que Karol Cariola ha tenido, me parece que estamos desviando un problema que es del gobierno, porque el presidente Boric sí que tiene un problema, porque tiene un discurso que es absolutamente prodemocracia, pro derechos humano, y él sí tiene contratado a personas que no han sido electas democráticamente y que estarían avalando la posición de su partido”.

Postura que compartió el diputado DC, Ricardo Cifuentes, en el programa Desde la Redacción de La Tercera: “Los argumentos son curiosos, porque que a una persona que está ejerciendo el cargo y lo hace bien, se le pueda criticar por el partido al que pertenece, o por las declaraciones que hizo un tercero, cuando que ella misma ha dicho que no la representan, en fin. Creo que ahí hay un segundo espacio, para mí, que no tiene ninguna validez. En tercer lugar, ella misma ha condenado la dictadura de Maduro”.