Tras dichos de Carmona sobre Venezuela: PSC respalda moción de censura a mesa de la Cámara presidida por Karol Cariola (PC)

Esta jornada el diputado Johannes Kaiser (Ind.-exrepublicano) anunció el ingreso de una moción de censura a la mesa de la Cámara de Diputados, la cual es presidida por su par Karol Cariola (PC).

La iniciativa, según explicó el parlamentario independiente, pero integrante del comité del Partido Social Cristiano (PSC), se debe a los dichos del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, sobre la situación que enfrenta Venezuela. Y es que este domingo, el líder PC afirmó que la situación que enfrenta el país caribeño “no es una dictadura”.

Bajo ese marco, desde el Hall El Pensador del Congreso, Kaiser dio a conocer el ingreso de la moción. Eso sí, señaló que esta acción “no es algo personal con Karol Cariola, pero después de las declaraciones de Lautaro Carmona respecto de Venezuela, se hace insostenible que la Cámara de Diputados tenga un representante del Partido Comunista en la testera”.

“Lamentablemente, el Partido Comunista ha demostrado una vez más que prefiere guardar su lealtad hacia gobiernos tiránicos a lo largo y ancho de nuestro planeta antes que defender principios democráticos, lo cual por lo demás no es ninguna novedad. En este caso específico, estoy impulsando una declaración política del Congreso de Chile”, sostuvo el diputado.

Diputado Johannes Kaiser

Asimismo, añadió: “Así como el Congreso ha presentado proyectos de resolución respecto a la situación en Venezuela, tenemos que también asumir nuestra responsabilidad como Corporación respecto del rol que le cabe jugar al partido Comunista en esta Cámara si ellos mantienen su posición”.

“Reiteramos nuestro llamado a las bancadas opositoras a sumarse a esta moción de censura y actuar con responsabilidad ante este desafío a nuestros valores democráticos. Quiero enfatizar que si la diputada Cariola decidiera renunciar al partido Comunista, reconsideraría nuestra posición sobre esta censura. No obstante, dada la disciplina partidaria que caracteriza al PC, consideramos improbable que ello ocurra”, puntualizó.

Finalmente, el diputado Kaiser manifestó que ha iniciado conversaciones con las demás bancadas de oposición. De hecho, desde el Comité del PSC ya manifestaron que respaldarán la moción.

“Como jefa del Comité del Partido Social Cristiano e Independientes autorizaré la gestión que anunció el diputado Kaiser. Nuestro comité está compuesto por parlamentarios de nuestro partido e independientes con distintos pensamientos políticos, pero que apoyamos la democracia y el fortalecimiento de ella”, señaló la diputada Francesa Muñoz.

Según informan desde el equipo de Kaiser, la iniciativa ya cuenta con la firma de Muñoz. Por lo que, la moción será presentada esta tarde a la secretaría de la Corporación y se dará cuenta en la jornada de este martes en la Sala.

Los reproches de Cariola

En la jornada de este domingo, y ante la previa advertencia de Kaiser sobre el ingreso de esta moción. Cariola ya manifestó sus reproches al respecto. Y es que el diputado opositor había anticipado vía X que presentaría esta iniciativa horas antes.

“La permanencia de una miembro del PC en la testera de la cámara de diputados se hace insostenible ante las últimas declaraciones del presidente de dicha colectividad en apoyo al régimen de Maduro. Es por esta razón que impulsaré una censura de la mesa. Queda a criterio del resto de las bancadas de oposición si quieren copatrocinar esta iniciativa con las firmas de sus jefes de comité”, publicó Kaiser ayer en la tarde.

Estos dichos fueron respondidos rápidamente por la diputada aludida el mismo domingo. “Creo que no es justo con mi persona que se me juzgue o intente censurar por declaraciones que no me pertenecen. Yo me hago cargo de mis palabras, acciones y decisiones y estoy dispuesta a que me juzguen por ello; pero no corresponde ni es justo que lo hagan por declaraciones que emiten terceros”, contestó Cariola mediante la misma plataforma.