El improvisado libreto de la derecha para enfrentar formalización de Monsalve

Estarán pendientes de las dos cosas. Esa es la respuesta de los parlamentarios de oposición ante la formalización del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve. Y es que para este viernes, a las 9 de la mañana, está programada la primera audiencia que enfrentará la exautoridad de gobierno, quien durante la mañana de este jueves fue detenido por funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), en el marco de la denuncia por violación en su contra.

En paralelo, la Cámara de Diputados se encontrará votando las últimas partidas de la ley de presupuesto, por lo mismo -explican parlamentarios del sector- será difícil planificar un despliegue para apuntar en contra de Monsalve.

El hecho es uno de los más esperados en los partidos de oposición, donde empezaban a mirar con cierta preocupación la demora del Ministerio Público en solicitar la detención de la exautoridad de Interior. Así, el anuncio los mantuvo desplegados durante este jueves.

En Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), por ejemplo, los jefes de bancada salieron a valorar la detención del exsubsecretario. “Yo espero que esta sea una detención, una formalización que corresponda y que no pase como hemos visto en tantos casos, que los toman presos, los tienen dos días y después los sueltan. Entonces la gente al final no entiende nada. Uno tiene que agradecer al fiscal Armendáriz el proceso que se ha tomado. Probablemente ha recibido muchas presiones, pero tiene que hacer su trabajo para que no suceda lo que siempre pasa, que las personas entran dos o tres días en prisión preventiva y después para afuera”, dijo la diputada Ximena Ossandón (RN).

Lo cierto es que si durante el jueves el diseño era más bien improvisado, el libreto de este viernes ni siquiera ha sido conversado y muy probablemente -dicen- se va a ir construyendo de acuerdo a los antecedentes que vayan saliendo durante la audiencia.

Así, hasta el momento, en Chile Vamos, por ejemplo, si bien no existe nada planificado, la idea es que miembros de las bancadas se mantengan monitoreando la formalización y así los parlamentarios vayan reaccionando cada vez que aparezca una información importante respecto al caso.

En ese sentido, no se descarta que en algún momento las bancadas de la coalición abandonen el hemiciclo con el objetivo de hacer una breve vocería en conjunto. El tema, en todo caso, se verá durante la misma jornada.

La líder del bloque, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), en tanto, no tiene contemplado referirse a la formalización, pero en caso de ser consultada al respecto, preparó una bajada junto a su equipo de comunicaciones.

La abanderada del gremialismo durante la jornada estará en actividades en Talca y Rancagua. Esta gira, en todo caso, estaba prevista con antelación.

En el Partido Republicano, por su parte, tampoco tienen un diseño claro. Al igual que en Chile Vamos, no se descarta que parlamentarios intervengan durante el día, sin embargo, no habrá una activación en redes sociales en específico para enfrentar a Monsalve o al gobierno. Aun así, en la medida que se vayan entregando nuevos antecedentes, prepararán minutas de reacción a la contingencia.

El fundador del partido, José Antonio Kast, se encontrará desplegado en la Región de O’Higgins, por lo que no está programado que intervenga.

En todo caso, este jueves, Kast se refirió a la detención del exsubsecretario. “La detención de Manuel Monsalve da cuenta de antecedentes graves respecto de las acusaciones en su contra y esperamos que la justicia actúe con rigor para investigar y sancionar este caso. Ahora esperamos que quienes lo protegieron desde el gobierno asuman su responsabilidad”, publicó en su cuenta de X.